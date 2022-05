Norge ble kalt inn på teppet over AstraZeneca-vaksinen

– Internasjonalt møtte vi jo mye motstand. Vi ble kalt inn på teppet til EMA, altså det europeiske legemiddelkontoret, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk til VG.

11. mars i fjor stanset Norge bruken av AstraZeneca-vaksinen etter at fem mennesker døde med blodpropp, lave blodplater og blødninger etter å ha tatt vaksinen.

En uke senere konkluderte leger ved Rikshospitalet at det var vaksinen som førte til disse sjeldne blodproppene hos ellers helt friske mennesker. Det falt ikke i god jord hos EMA.

– De syntes vi gikk for tidlig ut med for dårlig grunnlag, og var redde for omdømmet til vaksineringen, sier Hortemo til avisen.

EMA konkluderte først med at blodproppene ikke kunne knyttes til vaksinen, men snudde senere i saken.