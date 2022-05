Sikkerhetsrådet fordømmer drapet på journalisten Shireen Abu Akleh

– Medlemmene av Sikkerhetsrådet ber om en umiddelbar, grundig, transparent, rettferdig og upartisk etterforskning av drapet, heter det i en uttalelse.

Norge har sammen med De forente arabiske emirater og USA forhandlet fram uttalelsen, som alle 15 medlemmene i rådet er enige i.

De 15 landene i Sikkerhetsrådet uttrykker sin dypeste medfølelse til de etterlatte og understreker at de vil fortsette å følge situasjonen nøye.

– Det er viktig at FNs sikkerhetsråd har kommet ut med en felles uttalelse som fordømmer drapet på journalist Shireen Abu Akleh på det sterkeste. Beskyttelse av journalister og mediearbeidere er en prioritert sak for Norge, og det gjelder også for vårt arbeid som medlem av Sikkerhetsrådet, uttaler Norges FN-ambassadør Mona Juul til NTB.

Shireen Abu Akleh, som også hadde amerikansk statsborgerskap, hadde jobbet for Al Jazeera i de okkuperte palestinske områdene siden 1997 og nøt stor anerkjennelse som journalist.

Akleh ble skutt i hodet og drept under et israelsk raid mot en palestinsk flyktningleir i Jenin onsdag. Andre journalister som var til stede, inkludert en som ble såret, sier de israelske soldatene åpnet ild mot dem, til tross for at de bar vester og hjelmer merket med «PRESS».