USA går tom for morsmelkerstatning

Det er stor mangel på morsmelkerstatning i USA. Det fører til at flere mødre tilbyr sin egen brystmelk for å hjelpe de som trenger det.

I februar måtte amerikanske helsemyndigheter (FDA) tilbakekalle store mengder morsmelkerstatning. Årsaken var et bakterieutbrudd i Abbot fabrikken i Michigan, som er en av de største distributørene av morsmelkerstatning i USA. Det melder AP.

Fire barn ble innlagt på sykehus som følge av sykehusutbruddet. Et barn døde.

Det er bakterien Cronobacter sakazakiim som skaper problemer for USAs mødre som er avhengig av morsmelkerstatning. Bakterien er en sjelden bakterie som gir blodinfeksjoner.

I tillegg til bakterieutbruddet var det allerede leveringsproblemer på morsmelkerstatning på grunn av koronapandemien. Dette førte til at noen leverandører av morsmelkerstatning ble utsolgt, melder New York Times.

Økt interesse for melkebanker

Som følge av den massive tilbakekallingen har det oppstått mangel på morsmelkerstatning, og med det er flere mødre på jakt etter alternative måter å kunne gi mat til barna sine.

Flere ser nå til melkebanker for å få hjelp. Men disse prioriterer barn som er avhengig av brystmelk av medisinske årsaker, opplyser AP.

Ifølge AP er det flere mødre som har spurt om de kan donere brystmelk til melkebankene.

Noen mødre ringer og for å høre om det er muligheter for å få melk som de kan gi til barna sine.

Rasjonering

For store kjeder som CVS, Target og Walgreens er det nå innført rasjonering på antall bokser med morsmelkerstatning per kunde. Hver kunde får kun kjøpe tre bokser i butikk. På nett er grensen på fire, med lang leveringstid.

Det melder AP og New York Times.

Ifølge The Atlantic er det flere steder i USA nå så mye som 40 prosent av morsmelkerstatningen som er utsolgt. I stater som Texas og Tennessee er det mer en halvparten.

Biden administrasjonen bestemte torsdag at USA skal øke importen av morsmelkerstatning for å få bukt med problemet, melder CNBC. Fra før produserer landet rundt 98 prosent av sitt eget forbruk av den for mange livsnødvendige varen. Nå har landet sett seg nødt til å se til land som Chile, Irland og Mexico for å importere mer.