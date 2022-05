Twitter falt ti prosent etter Musks melding

På en god dag for Wall Street, hvor Nasdaq steg nærmere fire prosent, gikk aksjekursen til Twitter kraftig ned.

Tesla-eier Elon Musk annonserte fredag via Twitter at han ville avvente kjøpet av mikrobloggnettstedet til han hadde bedre oversikt over hvor mange av brukerkontoene som er falske eller automatiserte.

Musks uttalelse kunne tyde på at han frykter at Twitter har underrapportert dette problemet.

«Twitter-avtalen er midlertidig på vent i påvente av detaljer som underbygger beregningen som sier at spam/falske kontoer faktisk representerer mindre enn fem prosent av brukerne», tvitret Musk.

Aksjekursen til Twitter falt umiddelbart rundt ti prosent, ifølge Market Watch.

To timer senere la han ut en melding om at han fortsatt er innstilt på kjøp.

Skaden hadde allerede skjedd. Aksjen var ved stengetid på Wall Street verdt 40,70 dollar per stykk, mot 45,08 ved åpning, og landet altså rundt ti prosent lavere enn den åpnet.

Ellers var det mye å smile over på børsen i New York fredag. Nasdaq steg 3,82 prosent til 434,04, mens Dow Jones gikk opp 1,47 prosent til 32.196,66. Den bredere S&P 500-indeksen klatret 93,81 poeng eller 2,39 prosent til 4023,89 poeng.