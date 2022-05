Nye spekulasjoner om Putins helse: – Masken er litt av

Detaljen to uavhengige, russiske medier har fanget opp, setter ytterligere fart på spekulasjonene om hvordan det egentlig står til med Russlands president, Vladimir Putin.

New Lines Magazine publiserte i forrige uke en artikkel om at de har fått tak i og verifisert et lydopptak med en russisk oligark, som står Kreml nær.

Han skal angivelig beskrive president Vladimir Putin som «svært syk med blodkreft».

Lørdag hevdet også den ukrainske generalmajoren Kyrylo Budanov overfor Sky News at Putin er veldig syk, og at han skal ha kreft.

I tillegg har de uavhengige, russiske nettavisene Proekt og Meduza nylig trukket frem at det de siste årene har skjedd noe med antallet leger som følger presidenten, og at han svært ofte har med seg en ekspert på kreft i skjoldbruskkjertelen.

Selv om det er vanskelig å verifisere opplysninger knyttet til dette og selv om Kreml ikke har kommentert påstandene, føyer de seg inn i en lang rekke av spekulasjoner om presidentens helse. Ryktene har svirret i årevis, men har økt i omfang etter at Putin valgte å invadere Ukraina.

– Jeg synes han ser syk ut og det er ikke usannsynlig at han er det, sier Inna Sangadzhieva, som er seniorrådgiver i Helsingforskomiteen.

RUSSLAND-EKSPERT: Inna Sangadzhieva er oppvokst i Kalmykya sørvest i Russland og jobber nå som seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, som jobber for menneskerettigheter. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Macho-kultur

Sangadzhieva har fulgt med på russisk samfunnsutvikling, politikk og Putin i en årrekke. Hun mener presidenten er godt kjent for sin særegne fremstilling i offentligheten.

– Han har alltid vært opptatt av å fremstille seg selv som en sunn, frisk og sterk leder. Han rir på hester uten skjorte, dykker og svømmer og vil rett og slett være et symbol på macho-kultur, sier Sangadzhieva.

Det var også viktig for ham å fremstå ung, kontrollert og som avholdsmann da han tok over etter forgjengeren Boris Jeltsin, mener hun.

Opp gjennom årene mangler det ikke på sensasjonelle og trolig velregisserte øyeblikk. Han har klemt en isbjørn, jaktet på hval og reddet et TV-team fra et tigerangrep.

Nå er presidenten 69 år gammel – 70 i oktober – og bruser ikke lenger over av den samme ungdommelige eventyrlysten, mener Russland-eksperten.

– Masken er litt av, og det er mer ekte følelser. Nå er han en gammel mann, og det er mye av eliten rundt ham også, sier Sangadzhieva.

Bortsett fra alderen, er en av hovedgrunnene til at eksperten tror det kan være et snev av sannhet i ryktene om presidentens helse, det arbeidet som ble gjennomført av nettopp de uavhengige, russiske nettavisene Proekt og Meduza.

De har gravd i det man vet og tror om presidentens helsetilstand i anledning hans kommende 70-årsdag i oktober.

Blant det de har sett på er altså antallet leger som er med i følget når presidenten er på reise. Det pekes blant annet på at han for fem år siden normalt hadde med seg fem leger, mens han de siste årene har vært omgitt av i gjennomsnitt ni leger.

Flere medier har også påpekt at en ekspert på kreft i skjoldbruskkjertelen, Jevgenij Selivanov, svært ofte er å se rundt presidenten.

Les også: Reagerer på Putins opptreden: – Det er helt tydelig at noe har skjedd

PÅ HEST: President Vladimir Putin under en jakt- og fisketur i fjellområdene i regionen Tuva sør i Sibir. Foto: Alexei Druzhinin / Ria Novostri / Reuters

– Utenkelig for Kreml

Om det faktisk er tilfelle at Putin er syk, mener NUPI-forsker og Russland-ekspert, Helge Blakkisrud, at det er utenkelig at Kreml innrømmer det.

Han peker i likhet med Sangadzhieva på at Putin, da han han tok over etter Boris Jeltsin i 2000, satset mye på å skape et bilde av seg selv som en motsats til forgjengeren, som både hadde store helseutfordringer og var alkoholisert.

EKSPERT: Helge Blakkisrud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Foto: Christopher Olssn

– Putin ønsket å fremstå som den unge, dynamiske, handlekraftige, friske og sunne lederen som drev med sport, friluftsliv og som ikke drakk alkohol.

Dette imaget er det som fortsatt dyrkes, blant annet gjennom de velkjente bildene av en skjorteløs Putin på hesteryggen og smilende på fisketur.

– Å innrømme at han på noe vis er fysisk svekket i en situasjon hvor så mye står på spill og hvor man er under historisk sterke sanksjoner, er utenkelig for Kreml.

Les også: Ordet som avslører Putins plan

HANGGLIDER: Her blir han fotografert etter å ha fløyet en motorisert hangglider i 2012. Foto: Alexsey Druginyn /Ria Novosti / Kremlin

– Offentlig interesse

Blakkisrud er klinkende klar på at alle rykter og påstander om Putins helse må behandles som nettopp det, ingen utenfor den aller innerste krets kan nemlig vite noe sikkert.

Samtidig mener han at det er naturlig at det spekuleres, og også at det er i offentlighetens interesse å finne svar.

– Måten makten i russisk politikk er konsentrert rundt Putins person gjør at det åpenbart har offentlig interesse hvordan hans helsesituasjon er. Men vi vil ikke få noen opplysninger om det fra presidentadministrasjonen eller myndighetene.

Gjennomgangen til de russiske nettavisene om antallet leger som følger med Putin på reiser, sier Blakkisrud at man egentlig ikke kan tolke så mye ut av.

– Det viser at man i presidentens team tilsynelatende er mer opptatt av Putins helse nå enn tidligere. Men utover det vil jeg være forsiktig med å tolke dette.

Virusfrykt

Et møte mellom Putin og Russlands forsvarsminister, Sergei Shoigu, på sistnevntes kontor i slutten av april, fikk også spekulasjonene om dårlig helse til å hagle.

– Det er helt tydelig at noe har skjedd, sa Norges fremste kroppsspråksekspert, Vidar Hansen, til TV 2.

Han reagerte blant annet på at presidenten hadde en helt annen fremtoning enn man er vant å se ham med.

– Hodet er nedsenket, han snakker med lav stemme og han er blek i huden. For meg fremstår han resignert og oppgitt. Det er akkurat som at lufta har gått helt ut av ham og at han er tom for energi, sa Hansen.

Sangadzhieva forteller at hun særlig har bitt seg merke i hvordan han har oppført seg under pandemien.

– Alle som skulle møte han, om de så var politikere, artister eller sportsutøvere, har måtte sitte ti dager, og opp til to uker i karantene. Og så er det dette med de lange bordene, sier hun.

Særlig ett bilde har gått verden rundt, det viste møtet mellom Putin og den franske presidenten Emanuel Macron i Kreml. De to topplederne satt på hver sin kant av at seks meter langt bord.

– Det er tydelig at han har vært veldig redd for å bli smittet, mener Sangadzhieva.

Les også: Spekulasjonene om Putin og idrettsstjernen har gått i 18 år

AVSTAND: Avstanden mellom den franske presidenten Emmanuel Macron og Putin på møtet den 7. februar ble latterliggjort i sosiale medier. Foto: Sputnik / AFP

– Han får det ikke til

Uansett, det er vanskelig å konkludere med at Putins dårlige helse er noe mer enn spekulasjoner.

Men at tiden som ung og sterk er forbi, er tydelig, mener Sangadzhieva. Nå blir hans rolle mer fremstilt som historisk, sier hun og viser til Peter den store, Alexander den tredje og andre store reformatorer.

– Han blir fremstilt som en eldgammel historisk skikkelse og som en tsar som bygget det russisk imperiet. Russlands maktsystem er personifisert, derfor pyntes Putins rolle ekstra på i dagens Russland gjennom propaganda, og han ønsker å se seg slik: Det var han som bygget opp gamle Storrussland, sier Sangadzhieva.

Hun mener han tviholder på sin umoderne visjon om å utvide røde linjer på kartet med vold og militærmakt som foretrukne midler.

– Tiden for alt han og hans generasjon står for er forbi, og han står ikke like sterkt i dagens Russland, sier hun.

Sangadzhieva sammenligner han mer med en utenriksminister, siden han ikke er så opptatt av innenrikspolitikk.

– Både partiet hans Forent Russland og hans egen oppslutning har vært synkende, ettersom blant annet sosiale, økonomiske og demografiske utfordringer har hopet seg opp i store mengder, sier hun.

Selv om han snart bikker 70 og presidentperioden hans egentlig er ferdig i 2024, har han ikke planer om å gi seg fra seg makten. I 2020 signerte han en grunnlovsendring som åpner for at han kan styre til 2036.