Minst 27 omkom i brann i New Delhi

Minst 27 personer har mistet livet i en stor brann i en bygning i Indias hovedstad New Delhi. Flere er skadd, og redningsarbeidet pågår.

Ifølge avisen The Times of India dreier det seg om et tre etasjer høyt næringsbygg i nærheten av metrostasjonen i Mundka vest i byen.

Ytterligere tolv personer skal være skadd, ifølge indisk politi. Brannen skal være slukket, men redningsarbeidet og letingen etter overlevende er pågående.

– Jeg er utrolig trist av nyheten om de døde i brannen i New Delhi. Tankene mine går til de berørte familiene, skriver Indias statsminister Narendra Modi på Twitter.

