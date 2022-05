Den norske marerittlisten som gir hodebry før skjebnekampene: – Kritiske

De neste kampene blir antageligvis helt avgjørende for Norges skjebne. I verste fall kan det ende med nedrykk.

Norge åpnet VM med å få juling av vertsnasjon Finland. Det var ventet at det norske landslaget ville få det tøft, så 5-0 var på ingen måte noen overraskelse.

0 poeng etter første kamp er som forventet for Petter Thoresens menn. Det er de neste kampene at poengene bør og "må" plukkes.

Først venter Storbritannia, før Latvia og Østerrike. Norge er favoritter før den første og siste av de nevnte kampene, men det er foreløpig vanskelig å vurdere styrkeforholdet mellom Latvia og Norge.

Det skyldes en norsk liste med forfall som knapt kunne vært verre.

– Vi er en liten nasjon, så vi er avhengige av de spillerne vi har, sier Mathis Olimb, som under mesterskapet er Norges kaptein.

Norges landslagssjef Petter Thoresen måtte svare på mange spørsmål om forfallene til VM-samlingene før kampstart fredag kveld. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

Fortsatt håp

Den desidert største stjernen, Mats Zuccarello, sitter i USA. Landslagssjef Petter Thoresen la fredag ikke skjul på at han forsøker å få magikeren til VM, men han har ikke spesielt stor tro på å lykkes med det.

Landslagskaptein Jonas Holøs er i Norge med skade. Alexander Bonsaksen måtte melde forfall uker før mesterskapet.

Veteranen som "alltid" presterer på landslaget, Patrick Thoresen, meldte før mesterskapet at han er ferdig på landslaget. Erlend Lesund er også igjen hjemme.

Heller ikke det norske stortalentet Ole Holm er foreløpig på plass i VM, og det er ikke sikkert at han kommer til Finland. Han er opptatt med sluttspill i Nord-Amerika. Det er også Mathias Emilio Pettersen.

Før fredagens kamp måtte også nøkkelspillerne Ken André Olimb og Andreas Martinsen melde forfall. Det skyldtes skader. Landslagssjefen håper begge er med søndag.

Det bør de være, for nå venter skjebnekamper for det norske landslaget.

– De er kritiske. Neste kamp er en nøkkelkamp. Vi får ta den først, sier Olimb.

TAP: Mathis Olimb (t.v) og lagkamerater etter tapet i åpningskampen fredag kveld. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Skjebnekamper

Det laget som ender sist i gruppa rykker ned fra A-puljen. Det vil være et enormt tungt slag for Petter Thoresen og hans menn.

Den rutinerte treneren ønsker ikke å fokusere på de som ikke er med til VM.

– Hvor tungt er det å skulle spille slike kamper uten så mange av de beste spillerne?

– Det tenker jeg ikke så mye på. Jeg tenker på de som er her, for det er de som skal holde oss i A-puljen og gjerne ta poeng fra noen store nasjoner. Slik kan ikke en trener eller de andre som er her tenke på, svarer Thoresen.

Han legger ikke skjul på at de neste kampene blir veldig viktige for det norske landslaget.

Thoresen åpnet etter kampen opp for at Ole Holm kunne bli hentet inn i VM-troppen. Hans lags resultater i sluttspillet i Nord-Amerika blir avgjørende for om det kan la seg gjøre.

Til tross for tap i åpningskampen, var treneren godt fornøyd med lagets innsats og struktur. Han mener det blir viktig å være nøye i spillet uten puck søndag, slik at Norge ikke gir Storbritannia gratismuligheter, men at de heller må skape de selv.

– De kampene blir veldig viktige. Vi må komme sammen som lag, noe vi har gjort gjennom en lang samling. Vi stoler på spillet vårt. Det gjelder bare å gjennomføre det, sier Mathias Trettenes.

Norge - Storbritannia har kampstart 11.20 søndag.