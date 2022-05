Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Land Rover Freelander som kom for 25 år siden, i 1997 – en av de bilene verden hadde klart seg bedre uten...

Til tross for et tidlig etablert elendig rykte, ble første generasjon av Land Rover Freelander enormt populær. Bilen som ble produsert i perioden 199 –2006 ble solgt i mer enn 540.000 eksemplarer. Faktisk var modellserien Europas mest solgte firehjulstrekker fem år på rad etter lanseringen i 1997.

Land Rovers nye minstemann kom som et svar på at sterke japanere som Toyota RAV4 og Honda CR-V tok utfordrende jafs av det europeiske markedet. Bilen var Land Rovers første modell med tverrstilt motor, selvbærende karosseri og uavhengige hjuloppheng. Den kom med permanent firehjulstrekk, men uten fordelingskasse med lavserie, slik andre Land Rovere hadde.

Massive kvalitetsproblemer

Den nye modellen kom dessuten med den smarte nyheten HDC – Hill Descent Control. Dette nye patentet imponerte mange, og gjorde det mulig å låse hastigheten både oppover og nedover, noe som selvsagt var et kjempestort pluss i terrenget.

Karosseriet var femdørs, og det fantes også en litt spesiell «halv-cabriolet» i programmet. Freelander-kundene kunne ellers velge mellom en 1,8 liters bensinmotor, som åpenbart var for svak for bilen, og en noe mer arbeidsvillig turbodiesel på 2,0 liter.

Dessverre fikk mange av de første kundene svi til dels kraftig for massive kvalitetsproblemer. Bilen virket rett og slett ikke helt ferdig utviklet, noe som selvfølgelig gikk tilbake til Land Rovers beskjedne tilgang på penger til forskning og utvikling.

Fra starten kom Freelander både som femdørs SUV og som en todørs "halv-cabriolet" Foto: Land Rover

Toppakning tok en måned

En av dem som fikk føle dette på kroppen, var Kjetil Skarpnes, som sammen med samboeren var blant de første Freelander-kundene her i landet etter lanseringen på tampen av 1990-tallet. Han husker Freelanderen med atskillig mer skrekk enn fryd:

– Det var en skikkelig drittbil, ja! Vi kjøpte bilen helt ny, og problemer fikk vi i fanget allerede med klargjøringen. Noe hadde åpenbart vært utett, for det lille rommet under dørken i bagasjerommet sto fullt av vann da vi hentet bilen!

Der begynte det. Etter en måned røk toppakningen. Ille nok, men på verkstedet ble bilen stående en måneds tid på grunn av dårlig tilgang på deler.

Freelander var midt i blinken for det som gjerne kalles aktiv fritid, og det var utenfor vei bilen imponerte mest. Foto: Land Rover

Imponerte i terrenget

– Etter nok et par måneder, begynte det å lekke olje fra toppakningen igjen – og dermed var det ny tur til verkstedet. Slik fortsatte det, snart det ene – snart det andre.

Etter et samlivsbrudd, fikk min eks-samboer med seg bilen. Du kan jo lure på om jeg var glad for å bli kvitt den, sier Kjetil til Broom, men legger til at noe faktisk var bra også.

– Bilen var jo veldig riktig på flere måter. Størrelsen var grei, og i terrenget imponerte den stort. Men applausen stopper der. Det var en elendig bil kvalitetsmessig, og med den litt slappe bensinmotoren på 1,8 liter var det ikke akkurat mye fart i den heller, minnes han.

Typisk for Freelander var reservehjulet på bakdøren. Foto: Shutterstock

Litt forbedret

Noen tidligere Freelander-eiere har delt sine erfaringer med bilen med Brooms lesere, og noen av dem var tydeligvis enda verre ute enn Kjetil. Her er noen smakebiter:

«Verste jeg har opplevd, aldri mer engelsk bil.»

«Seriøst, det hadde vært billigere å kjøre taxi enn å bruke denne bilen.»

«En praktisk og kjekk bil, men ikke verdt det. Altfor dårlig kvalitet,» skrev en om en 2003-modell, som tydeligvis hadde blitt litt forbedret med årene.

Kunne ikke få fullrost den!

Det som var litt spesielt med første generasjon Freelander, var ellers nettopp det voldsomme spranget i opplevelser og meninger. For noen var det ingen ende på elendighet – mens flere andre var kjempefornøyde med bilen, også av de tidlige årgangene. De fleste av disse hadde valgt dieselmotor, som det viste seg å være mye mindre plunder med. En kamerat som hadde en 2000-modell i flere år, kunne ikke få fullrost den!

Freelander XEdi Station Wagon 1998 - tøff i trynet var den, ingen tvil om det. Foto: British Motor Industry Heritage Trust

Mest solgt - likevel

På de tidligste bensinmodellene var eksempelvis toppakningen et svakt punkt. Den hadde en tendens til å gi seg ganske raskt – og kom gjerne også med nye problemer etter skifte. Generelt bød både motor og topplokk på mye feil, og gjengangere var også feil med kjølesystem og vannpumpe. Og elektrisk anlegg, forstilling og endeledd, for å nevne noe av det som meldte seg oftest.

Man kan jo saktens lure på hva det var som fikk så mange til å velge denne bilen, for dårlige rykter flyr som kjent fort.

For mange var nok dette den mest spennende Freelander-utgaven. Foto: Land Rover

Pengemangel

Jeg har ikke noe fasitsvar på dette, men kan tenke meg et par nærliggende årsaker. For det første kom Freelander med et friskt og moderne design, som samtidig var gjenkjennelig Land Rover. Nettopp det siste var veldig viktig. Her kom det en Land Rover-modell med firehjulsdrift i en prisklasse dette merket aldri før hadde vært i nærheten av. Dette fristet nok mange, plutselig ble et sagnomsust premium-merke tilgjengelig for store grupper bilkjøpere!

Da Freelander ble lansert i 1997, skjedde dette etter et utviklingsarbeid som startet allerede i 1992. De første prototypene rullet på vei mot slutten av 1994, og at bilen startet sitt liv med så store kvalitetsproblemer som tilfellet ble, må nok skrives på kontoen for «dårlig råd».

Fra førerplassen. Foto: Shutterstock

I produksjon til 2015

Litt for mye var halvgjort, og ikke testet godt nok. De første årgangene hadde også et temmelig kjipt interiør, med mye plast og stort sett de billigste materialene som var tilgjengelig. Setene var heller ikke mye å skryte av...

Men det skjedde ting, og allerede i 2000 kom det nye og sterkere motorer – både bensin (En tørst 2,5 liter V6 med 177 hk) og diesel (2,0 liter common rail med 112 hk).

I 2003 fikk bilen en grundig ansiktsløftning, ikke minst innvendig. Samtidig fikk den en front som minnet mer om de større Land Rover-modellene Discovery og Range Rover.

Første generasjon Freelander – Mk 1 – ble produsert til 2006. Da ble den etterfulgt av en helt ny generasjon, som i Europa fikk betegnelsen Freelander 2. På det viktige amerikanske markedet gikk den under navnet LR2. Freelander var i produksjon til 2015.

