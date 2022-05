Tok nøklene fra bilfører – roses av politiet

– Jeg kom kjørende fra en sidevei her i Kristiansand og så en bil som vinglet litt og kjørte litt sent. Jeg tenkte på å ringe politiet, men idet jeg tenkte den tanken, var bilen uti grøften med alle fire hjulene. Så kjørte jeg etter bilen med tanke på at jeg burde få tatt nummeret på bilen og ringt politiet, forteller Grødum til TV 2.



Da han signaliserte til den kvinnelige føreren at hun skulle stanse, svingte hun inn på en bussholdeplass.

– Jeg pratet med henne og fikk fort en tanke om at hun kunne være påvirket på en eller annen måte. Jeg måtte faktisk ta meg inn i bilen, for den rullet videre og var på vei inn i en traktorhenger, så jeg måtte dra i brekket. Da tok jeg nøklene. Hun fremsto som forvirret, mener Grødum.

Hendelsen skjedde fredag ettermiddag.

Protesterte ikke

Han forklarte kvinnen, på en høflig måte, at han følte seg nødt til å ringe politiet.

– Det godtok hun.

– Hun ble ikke sint eller forsøkte å overtale deg til å la være?

– Nei, absolutt ikke. Jeg var veldig bevisst på å ha en god tone. Du vet jo aldri grunnen. Dette var en familiedame som var på vei hjem.

Da politiet ankom stedet, fikk Grødum deres støtte i at kvinnen ikke var i stand til å kjøre videre. Kvinnen ble kjørt til legevakten for å avgi blodprøve. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.

#Kristiansand: Toppdalsveien - en årvåken bilfører ringer politiet og opplyser at han har stoppet en bil hvor fører framstår som ruset pga kjøringen. Har tatt bilnøklene fra fører. Politiet til stedet og overtatt. Fører framstår som ruset og anmeldes for å kjøre i ruset tilstand. — Politiet i Agder (@politiagder) May 13, 2022

Roses av politiet

– Dette er resolutt og god opptreden fra en årvåken bilfører. Det er veldig bra at vi har noen som tar tak når de ser farlige situasjoner i trafikken, sier operasjonsleder John Repstad hos politiet i Agder til TV 2.

Politiet undersøker om kvinnen er offer for feilmedisinering.

– Politiet møtte henne på en veldig fin måte. Jeg var ikke oppe i situasjonen, men fikk inntrykk av at de gikk inn i det med et rolig kroppsspråk og en vennlig tone, sier Grødum.

– Har du gjort noe sånt som dette før?

– Nei, ikke akkurat, men jeg synes det er viktig som samfunnsborger å ta ansvar innenfor de rammene man har når det er ting som går på liv og helse. Jeg har ringt inn før. Det synes jeg alle bør gjøre. Det er fort gjort at det kan gå galt, mener 44-åringen.

– Denne hendelsen kunne også ha endt på en verre måte?

– Det kunne den absolutt. Hun kunne ha havnet i motsatt retning og truffet en møtende bil, men det var heldigvis til høyre hun skjenet ut.