Norge fikk juling i VM-åpningen: – Det ble mye etter hvert

Finland - Norge 5-0

Over 12.000 hockeygale finner og noen nordmenn fylte nesten Nokia Arena i Tampere til randen fredag kveld. Det kokte før VM-åpningen til de to landene.

Finland var enorme favoritter før kampstart. Det norske landslaget har dratt til VM uten noen av sine største stjerner. Mats Zuccarello, Patrick Thoresen, Alexander Bonsaksen, Jonas Holøs og Erlend Lesund er blant spillerne som har blitt igjen hjemme. Til fredagens åpningskamp måtte også nøkkelspillerne Andreas Martinsen og Ken André Olimb melde forfall.

Oppgaven var formidabel. Utførelsen ble ikke som de norske spillerne drømte om.

Finland tok en komfortabel seier i VM-åpningen. 5-0 ble resultatet fordel vertsnasjonen.

– Jeg synes vi gjør en bra første periode. Finnene er såpass gode som scorer på våre feil. Finland er verdens beste lag, sier Mathias Trettenes til TV 2 etter kampen.

– Det ble mye etter hvert. Dessverre får de matchen inn i sitt tempo, oppsummerer landslagskaptein Mathis Olimb.

Avtroppende landslagssjef, Petter Thoresen, sier følgende om tapet.

– Det er ikke gøy å tape 5-0. Bak resultatet ligger det mye godt norsk spill. Finnene er heldige som leder 1-0, faktisk. De vinner fortjent til slutt, men vi gjør mye bra, oppsummerer han overfor TV 2.

SKUFFET: Mathis Olimb ledet Norge ut på isen som kaptein. Det ble tap mot Finland. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Traff metallet

Norge var fullt på høyde med hjemmenasjonen i åpningsminuttene. Finland sine sjanser var kneppet større, men Norge fikk løsnet flere skudd de første minuttene.

Med 11.30 igjen av perioden var finnene kun centimetere unna scoring. Pucken skiftet retning på vei mot det norske målet og så ut til å snike seg forbi Henrik Haukeland, men en beinparade av Tyskland-proffen reddet Norge.

Magnus Geheb og Kristian Jakobsson fikk gode muligheter til å teste skuddet, men presisjonen var ikke god nok.

Norge fortsatte å henge godt med, og med rundt fem minutter igjen av perioden kom en norsk gigantmulighet. Publikum holdt pusten i Nokia Arena da Max Krogdahls skudd endret retning og styrte mot nettmaskene. Tverrliggeren stoppet pucken.

Vertsnasjonen fikk to minutter senere en kjempesjanse til å ta ledelsen. Sakari Manninen fikk forsøke seg alene med Haukeland. Den duellen vant nordmannen.

Med 01.31 igjen av perioden måtte Haukeland plukke den første pucken ut av målet. Harri Pesonen fikk stå alene på bakre stolpe og skyve pucken opp i nettaket bak Haukeland som forgjeves forsøkte å rekke bort til den siden av målet.

En god norsk periode endte med det på verst mulig måte. Norge vant skuddstatistikken 11-8.

SCORET: Harri Pesonen (til høyre) ble første finske målscorer i VM 2022. Foto: Emmi Korhonen, Lehtikuva

Fant krysset

Michael Haga måtte tidlig i andre periode sette seg i to minutter, utvisning for interference. Haga var tydelig uenig med dommerne, men som alltid: Det hadde ingenting å si.

Norge sto godt imot i undertallet. Haukeland måtte i aksjon et par ganger, men de aller største mulighetene uteble.

Syv minutter ut i perioden fikk finnene sin første utvisning. Joel Armia fikk utvisning for holding, men heller ikke Norge klarte å utnytte overtallsperioden til sin fordel.

2-0 kom med 8.23 igjen av midtperioden. Toni Rajala sitt skudd var godt. Pucken passerte mellom beina til Krogdahl og opp i krysset.

Hannes Bjorninen fikk æren av å sette inn 3-0. Norge mistet pucken og Finland fikk god plass på vei frem til målet. Et stadig mer åpent norsk forsvar ga Bjorninen rom til å enkelt styre inn kveldens tredje mål. Da reagerte en norsk supporter slik:

Christian Kåsastul og Juha Lammikko fikk begge i periodens sluttminutter fem minutter utvisning for fighting.

Lagene gikk i garderobene på stillingen 3-0. Det måtte et hockeymirakel til for at det norske landslaget skulle ødelegge festen i Nokia Arena.

REDDET: Henrik Haukeland hadde flere gode redninger fredag kveld, men måtte også gi tapt flere ganger. Foto: EMMI KORHONEN

Sjanseløse

Johannes Johannesen sendte pucken over vantet og fikk to minutter utvisning tidlig i tredje periode. Det tok ikke lang tid før Finland utnyttet at de var flere spillere på isen.

Joel Armia økte ledelsen til 4-0.

Det var langt mellom høydepunktene i den siste perioden, og på tribunen gikk "bølgen" rundt gjentatte ganger. Det var ingen tvil om at seieren var sikret.

Mathias Trettenes fikk en god mulighet til å pynte på resultatet, men han traff ikke målet.

Så rant det over for to av spillerne. Magnus Brekke Henriksen og Saku Maenalanen banket løs på hverandre og ble begge sendt i dusjen.

Norge hadde lite å stille opp med i sluttminuttene. Finland vant åpningskampen til slutt 5-0.

Neste VM-kamp er mot Storbritannia søndag.