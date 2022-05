Casper Ruud til semifinale etter thriller: – Til slutt ble det stang inn

Denis Shapovalov - Casper Ruud (6-7, 5-7)

Etter tredjerundeseieren mot amerikanske Jensen Brooksby torsdag, ventet langt mer meritterte Denis Shapovalov i kvartfinalen for Casper Ruud.

Etter tiebreak-seier i første sett til nordmannen, viste 23-åringen ordentlig karakter i det andre. Snarøyagutten avverget en settball på stillingen 5-4 til kanadieren, og snudde settet til 7-5.

– Det var mye stang ut på breakballene, men til slutt ble det stang inn, sier Casper Ruud etter kampen til Eurosport.

– Det var en vrien og vanskelig match. Det er vanskelig å få disse breakballene selv om han fikk mange, så klarte han aldri å ta nok av de til slutt. Dette satt langt inne. Litt nervøst her og der, men når ballen er i spill føler jeg at Casper er bedre med litt mer trykk fra forehanden, sier pappa og trener Christian Ruud til TV 2.

– I tillegg synes jeg Casper server veldig godt i dag. Han holder den fin hele veien selv om han får én breakball mot seg, legger han til.

Dermed venter semifinale mot enten verdensener Novak Djokovic eller Felix Auger-Aliassime, som spiller senere fredag.

Fra før er verdenstreer Alexander Zverev og verdensfemmer Stefanos Tsitsipas klare for semifinale.

– Det spiller ingen rolle for meg. Det hadde vært gøy å få revansje på Novak, sier Ruud om en eventuell semifinalemotstander. For to år siden møtte Ruud serberen i semifinalen i samme turnering.

Klaget på dommer

Det ble et uhyre jevnt første sett på centercourten i den italienske hovedstaden. Begge spillerne fulgte hverandre som fluer gjennom settet - og tiebreak måtte til for å skille duellantene.

I tennisens straffesparkkonkurranse gikk Ruud tidlig opp i en 2-0-ledelse før en usedvanlig svak Ruud-retur sørget for norsk frustrasjon på banen.

Ruud gikk bort til hoveddommer og sa klart og tydelig ifra at den ene linjedommeren stod i veien for ham under ballvekslingen.

– Kan hun være på venstresiden av meg, slik at hun ikke er i veien på den andre siden, spurte Ruud, og fikk gehør.

Etter disputten viste Ruud tennisspill på høyt nivå, og dro i land det første settet mot jevnaldrende Shapovalov med 9-7 i tiebreak.

Casper Ruud i aksjon under ATP1000-turneringen i Roma.

En potensiell semifinale mot Novak Djokovic lå i potten for vinneren. I sett to var det igjen uhyre jevnt, og Ruud greide å avverge en settball på stillingen 5-4 til Shapovalov. I stedet utlignet snarøyagutten til 5-5.

Det ellevte gamet ble av det langvarige slaget, men da Shapovalov gjorde sin sjuende dobbelfeil for dagen, grep Ruud sjansen og brøyt til 6-5 like etter. I siste game viste Ruud sin klasse og kontrollerte inn til semifinaleplass.