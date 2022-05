Brann i enebolig i Bergen

Nødetatene har rykket ut etter melding om at det brenner i en enebolig på Ulset i Åsane.

Vest politidistrikt skriver på Twitter at det skal være «kraftig røykutvikling og flammer observert opp fra taket».

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 15.21.

Vaktkommendør Tore Fanebust ved 110-sentralen forteller til Bergens Tidende at brannvesenet er på vei inn med røykdykkere.

Politiet ankom stedet kort tid etter brannvesenet.

– Vi er på stedet sammen med de andre nødetatene. Brannvesenet driver slukking. Alle syv på adressen er gjort rede for. De som var på stedet, får tilsyn av helsepersonell, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til TV 2 ved 15.45-tiden.

Det er sannsynligvis ikke mulig å redde boligen, tror politiets operasjonsleder.

– Det er meldt om overtenning, og det er også sagt at man sperrer av 50 meter rundt. Det skal ikke være snakk om spredningsfare.

Klokken 15.54 opplyser 110 Vest via Twitter at brannen er under kontroll, men ikke slukket.

Tre av personene som var ved boligen da det begynte å brenne er tatt med til legevakten for helsesjekk, bekrefter politiet klokken 16.32.



I utgangspunktet var de i god form da nødetatene ankom stedet, men helse ønsker ytterligere sjekk for å være på den trygge siden.

Fylkesvei 578 Hesthaugen i Åsane er stengt på grunn av brannen, melder vegtrafikksentralen.