Swingersmiljøet i Norge testes for klamydia

Norges største swingersnettverk SpicyMatch har over 15.000 medlemmer og arrangerer noen av landets største swingers-eventer.

TV 2 har vært i kontakt med lederen for SpicyMatch Norge, som selv tar del i miljøet sammen med sin kone. Begge ønsker å være anonyme, i frykt for å møte fordommer i samfunnet.

– Veldig mange tror at de bare kan komme på festene for å få sex, og det er viktig å understreke at det ikke er slik, sier han.

Hver måned arrangeres det små og store «swingers-eventer» i hele landet. Det finnes klubber som har faste arrangementer hver uke og større fester med opp til 250 deltagere.

SWINGERSARRANGEMENT: Noen av landets største swingerstreff huser opp til 250 gjester. Bildet er konstruert av arrangøren SpicyMatch. Foto: SpicyMatch Norge

– Swinging er en aktivitet som man kan dra på som singel eller par, hvis man vil det. Der møter man andre som er likesinnede, og kan ha sex sammen i løpet av en kveld, for eksempel, sier sexolog Silje Aakø til TV 2.

Hun er en såkalt «polyvennlig» sexolog, og har et godt rykte på seg i swingersmiljøet. Hun forteller at hun har flere klienter i miljøet som synes stigmatisering er vanskelig å leve med.

– Det kan være at venner tar avstand, familie tar avstand, folk får anklager om at de umulig kan være gode foreldre hvis de holder på med sånne type seksuelle aktiviteter, sier sexologen.

BEKYMRET: Sexolog Silje Aakø er bekymret over hvor mye stigma swingersmiljøet må tåle. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Bygge ned stigmatisering

Det å få bort noe av stigmaet har vært et av målene til PolyNorge når de går sammen med Olafiaklinikken ved Oslo Universitetssykehus for å teste swingersmiljøet for klamydiainfeksjoner. Det er aller første gang det hentes ut helsedata fra denne gruppen i Norge.

Dette er swinging Avtalte treff eller kvelder der folk parforhold møter opp med den hensikten at man kan ha sex med flere utenfor forholdet.

Alle oppmøtte bestemmer selv hvor mye og hvilke seksuelle aktiviteter de ønsker å være med på, og med hvem. Det er ikke noe krav om å måtte delta på noe seksuelt.

Det er også ofte også åpent for single å komme på swingersklubber og arrangementer, men da kalles det som regel for gruppesex eller gangbangs. Kilde: Sexolog Silje Aakø

Talsperson Lynn Myrdal i organisasjonen PolyNorge håper kartleggingen kan føre til noe mer enn bare tall.

– Det at det nå hentes inn tall på, og at man ser aktivt på hvordan det står til med intimhelsen til swingersmiljøet, er helt klart noe som vil være med på å bygge ned stigmaet, sier Myrdal.

Hen mener pilotprosjektet er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

– Om svaret blir at det finnes mer klamydia blant swingers, eller om det finnes mindre eller likt, så er alle de tingene noe vi kan bruke, sier hen og legger til at de uansett ønsker å jobbe med intimhelsen og øke bevisstheten rundt temaet.

TABU: Talsperson for PolyNorge, Lynn Myrdal, ønsker å bygge ned stigma i swingersmiljøet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Lettere å akseptere

Den anonyme lederen er glad for at man gjennom pilotprosjektet får tatt pulsen på miljøet.

– Det er jo enklere å akseptere oss som gruppe når vi gjør denne jobben, sier han.

SpicyMatch-lederen sier de møter mye stigmatisering også når de planlegger swingersarrangementer.

SpicyMatch Norge SpicyMatch er Norges største swingersnettverk, og eneste nettverk som validerer medlemmene.

Nettverket har over 15.000 medlemmer i Norge, og det finnes små og store avdelinger i de største byene i Norge. SpicyMatch jobber aktivt for å fjerne stigma i samfunnet, blant annet i samarbeid med PolyNorge og Smil, hvor målet er at alle skal få retten til å være seg selv. For å kunne delta på et offisielt Spicymatch-arrangement, må man bli verifisert Ved ankomst må alle deltakere signere en kontrakt med blant annet taushetsplikt og fotoforbud under festene. Kilde: SpicyMatch Norge

– Steder vi ønsker å leie har i flere tilfeller tenkt mye på sitt eget omdømme, og er redde for å få et rykte på seg for at det selges sex.

Bare tre positive prøver

Fra Olafiaklinikken får PolyNorge det utstyret som trengs for å reise rundt fra swingersarrangement til swingersarrangement for å teste gjestene for klamydia. Til nå har de møtt opp på to slike eventer, og responsen har vært god. På denne måten blir det for aller første gang samlet inn helsedata fra det norske swingersmiljøet.

Til nå har ikke Olafiaklinikken sett noen forskjell på swingersmiljøet og resten av den norske befolkningen.

– Vi har samlet inn tester fra 84 personer, og av disse personene har vi tre positive prøver, sier overlege ved Olafiaklinikken, Usha Hartgill.

Hartgill tror det er flere grunner til at det finnes lite helsedata om swingers. Miljøet er svært lukket, og stigmaet gjør folk redde for å dele opplysninger om seg selv.

KARTLEGGING: Usha Hartgill er overlege ved Olafiaklinikken. De har satt i gang et pilotprosjekt i Swingersmiljøet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi har veldig lite informasjon om swingersmiljøet generelt, og spesielt i Norge har vi veldig lite data. Det er veldig interessant å kunne kartlegge og se om dette er en populasjon hvor det faktisk er høyere risiko for kjønnssykdommer, sier overlegen.

Trenger flere tester

Lederen i SpicyMatch er ikke overrasket over at klamydiatallene ikke skiller seg ut.

– Jeg er glad for at det er dokumentert, og jeg føler det er viktig at vi fortsetter med dette arbeidet, og at måltallet er null, sier han.

Overlege Hartgill understreker at de trenger enda mer data for å kunne bruke dataen fra swingers-eventene til å sammenligne miljøet med resten av befolkningen konkret. Hun håper likevel at flere i miljøet velger å teste seg oftere, og at de ikke opplever stigmatisering fra helsepersonell hvis de velger å gjøre det.

– Folk skal kunne tørre å si til fastlegen sin at de trenger en test, uten at det blir for mange spørsmål.