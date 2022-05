Milliardregningen går til deg som bruker vann

Oslofjorden kveles. Blåskjell, torsk, tang og tare forsvinner, men ingen vet helt sikkert hvorfor. Miljømyndigheter og sammenslutningen Oslofjordrådet mener at nitrogen som siger ut i fjorden, i hovedsak med avløpsvann, er en hovedforklaring.

– Fjorden har problemer, og vi tror nitrogen er en del av problemet. Vi er ikke helt sikre på det, men vi mener at det å fjerne nitrogen vil være bra for fjorden, sier konsernsjef i VEAS, Ragnhild Borchrevink. VEAS er selskapet som driver renseanlegget inne i fjellet på Slemmestad ved Oslofjorden.

Kun tre av 53 renser

Dette anlegget er et av kun tre anlegg som i dag fjerner nitrogen fra avløpsvann fra Oslo, Bærum og Asker. Bare rundt indre Oslofjord er det i tillegg 50 renseanlegg som ikke bruker denne teknologien.

RENSER NITROGEN: Konsernsjef i VEAS, Ragnhild Borchrevink Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2

Teknologien er dyr, og mange kommuner vegrer seg fra å bygge om eksisterende anlegg for å også rense ut stoffer som nitrogen og fosfor. Moss er en kommune som har klaget på pålegget om å oppgradere sitt renseanlegg. Klagen ligger til behandling i Miljødirektoratet.

Heve gebyrene

Det er Statsforvalteren i fylkene som eventuelt pålegger kommunene å oppgradere renseanleggene i de kommunale vannverkene.

– Dette er jo dyrt for kommunene?

– Vel, de har jo vann- og avløpsgebyrene som de kan heve da, men vi vet jo at mange er bekymret for økonomien i dette, sier avdelingsdirektør for klima og miljø hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Gunhild Dalaker Tuseth.

PÅLEGGER INVESTERINGER: Avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Gunhild Dalaker Tuseth Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I dag, fredag den 13 mai, gikk det ut et brev fra Miljødirektoratet som nettopp vil berøre mange av de 2,5 million vannforbrukere i østlandsregionen.

En halv milliard for en kommune

I dette brevet til Statsforvalterne varsles det krav om betydelige investeringer i renseteknologi for å bedre livsvilkårene i Oslofjorden. Et slikt moderne renseanlegg i en middels kommune vil kunne koste opp mot en halv milliard kroner. De sammenlagte investeringene vil kunne dreie seg om flerfoldige milliarder.

– Ja, vi snakker nok om slike beløp, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Forurenser betaler. Og det er deg.

Han sier regjeringen vil kunne bidra med midler i en planleggingsfase, men selve kostnadene for byggingen av anleggene må kommunene ta. Det vil si de som betaler kommunale avgifter i husholdningene.

– Oslofjorden er i dyp krise. Det kommer til å komme strengere krav til kommunene om må planlegge for strengere krav til nitrogenrensing. Men så bor det jo mange mennesker som bor rundt fjorden å dele på når dette skal betales, og dette er jo i utgangspunktet brukerbetalt.

FORURENSER BETALER: Redningsaksjonen skal finansieres over kommunale avgifter. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Ap Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2

– Det er vi som betaler kommunalavgifter som må ta denne regningen?

– Som vanlig går dette over kommunal avgift. Det er jo «forurenser betaler» prinsippet som står veldig sterkt i Norge. Når mange mennesker bor sammen, så blir det mer avløp, men så er det også flere som er sammen om å betale rensingen, sier Barth Eide.