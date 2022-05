Sverige med flere problemer under generalprøven: – Rotete

TORINO, ITALIA (TV 2): Det var mye som gikk galt for Sverige under den første generalprøven. For Norge gikk det bedre.

Morten Westgaard i Eurovision Norway har sett tre prøver hvor den samme feilen har skjedd:

Låten begynner å spille, men så stopper den opp uten forklaring etter få sekunder.

I den ene prøven skjedde samme feil to ganger.



Se øyeblikket det går galt her:

Potensiell krise

Westgaard er overrasket over at arrangørene på Pala Olimpico i Torino ikke har fikset feilen enda.

I TORINO: Westgaard er i Torino og følger både semifinale og finale. Foto: Martin Phillip Fjellanger

– Da det ikke skjedde på juryprøven på onsdag, så tenkte jeg at arrangørene hadde fikset problemet. Siden det skjedde i dag, er det tydelig at det ikke er ordnet. Det er et uromoment, spesielt nå før juryprøven i kveld, sier han.

Dersom den samme feilen skulle skje under finalen på lørdag, hadde det vært en krise, mener Westgaard.

Feil med sceneshowet

Det var også på et senere tidspunkt i generalprøven til Sverige at hun etter alt å dømme enten mistet stemmen eller mistet grepet om sangen, for plutselig stanset hun å synge.

Flere artister velger å spare stemmen på generalprøven, men flere i salen så forvirret på hverandre da dette skjedde, blant annet fordi det kom en liten grimase.

Skotske Ewan Spence, som er radiokommentator og skribent for ESCInsight, kaller hele generalprøven rotete. Han poengterer dog at vi ikke vet hvorfor hun ikke sang.

RADIOPERSONLIGHET: Spence er foreløpig den første med kilt på arenaen. Han sender direkte fra Torino til flere radiokanaler i Storbritannia. Foto: Line Haus/TV 2

– Vi lager ofte drama her i presserommet, men vi vet ikke hva som egentlig skjedde. Det har vært problemer med lyden i øret til artistene tidligere, det kan hende at hun fikk slike problemer. Det kan ha vært en flue eller en edderkopp på scenen, og derfor lagde hun en grimase. Hun kan også ha vært satt ut fordi sceneshowet hennes ikke fungerte som det skulle, sier Spence.

Han forklarer at et av elementene på scenen er en stor runding, som skal snurre og gi en slags glorie rundt henne. Denne manglet.

– Dårlige generalprøver kan gi gode juryprøver. Jeg velger å ikke være bekymret på dette tidspunktet.

GOD PRØVE: Westgaard mener prøver til Subwoolfer gikk smertefritt. Foto: Luca Bruno

Bedre for Norge

Generalprøven var siste sjanse for artistene å finpusse låten før juryprøven fredag kveld, og Westgaard mener det å ha en god generalprøve kan være nøkkelen til en god juryprøve.

Jurystemmene teller 50 prosent i morgendagens semifinale. Publikumstemmene teller de resterende 50 prosentene.

Jakobs fikk ikke en god gjennomgang, men norske Subwoolfer gjennomførte uten problemer.

– Det gikk som smurt, konstanterer Westgaard.