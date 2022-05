– Ukens hyggeligste trafikkontroll, skriver Utrykningspolitiet (UP) på sine Facebook-sider etter møtet med en uvanlig ung trafikant, i Aksdal i Tysvær kommune, denne uken.

Fire år gamle Olaf Sandvik ble nemlig stoppet av en UP-betjent, da han kjørte sin egen John Deere firehjuling i nabolaget.

– Vi skulle bare kaste litt søppel og kjørte langs gang- og sykkelveien utenfor huset. Politimannen kom bort til Olaf og slo av en liten prat, sier moren, Ewa Sandvik, til Broom.

– Han var litt skeptisk med en gang, og giret faktisk ned til førstegir i det han så politibilen. Han kjørte litt ekstra sakte, men dette var bare veldig kult. Politimannen var kjempehyggelig, legger hun til.

Firehjulingen til Olaf er utstyrt med to gir. Da fireåringen fikk øye på politibilen la han inn første gir og roet ned tempo, forteller moren.

Måtte hilse på

I teksten til bildet UP har delt på Facebook, poengterer de at fireåringen naturligvis var unntatt krav om førerkort og at han hadde sikret lasten sin godt.

Det var politiførstebetjent Kjetil Nesbu som så Olaf kom kjørende med søppel bak på firehjulingen.

– Jeg hørte lyden fra den ved laserposten i busskuret på E39. Jeg ble litt lattermild og gikk ned til dem for å hilse på, kommenterer Nesbu.

UP-Kjetil var fornøyd og lot Olaf kjøre videre, opplyser politiet.

Slik ser de nye politibilene ut på innsiden: