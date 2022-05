Ligger an til folkefest på 16. mai: – Nå har vi fått svaret

Når fotballens nasjonaldag holdes på norske arenaer 16. mai, er det første gang siden 2019 uten myndighetens koronarestriksjoner.

– Det er noen dager igjen, men vi har allerede passert tilskuertallene fra 2019. Det er vi utrolig godt fornøyd med, sier Pål Breen, kommersiell leder i Norsk Toppfotball, til TV 2.

– Vi ser at andre i eventbransjen sliter, så at folk går på utendørsarrangement og spesielt fotball, er vi spesielt glade for, sier Breen.

Tallene Norsk Toppfotball har hentet inn fredag ettermiddag viser følgende tall i Eliteserien for 16. mai-kampene: Rosenborg-Sandefjord (16.000), Viking-Jerv (13.110), Vålerenga-HamKam (11.428), Aalesund-Molde (10.011), Lillestrøm-Sarpsborg (8.000), Bodø/Glimt-Tromsø (7.600), Kristiansund-Strømsgodset (3.900), Odd-Haugesund (2.800).

I tillegg er det publikumskamper i Obos-ligaen med Brann-Sandnes Ulf (15.300) og Fredrikstad-Skeid (7340).

– Fra 2017 og frem til i dag har vi de høyeste tallene for 16. mai i 2018. Da var det 102.000 tilskuere inne, og det tipper jeg vi passerer i løpet av kvelden, sier Breen.

Breen forteller at det var knyttet spenning til om folk ville komme tilbake på tribunene etter koronapandemien.

– Nå har vi fått svaret: Folk kommer tilbake. Det gir seg ikke selv. Klubbene har gjort en betydelig jobb. Det legges ikke bare ut annonser, men det jobbes inn mot de ulike målgruppene, sier Breen.

Viking: – Bygge en kultur

Viking er blant klubbene som opplever stor entusiasme på kampdag.

– Jeg tror det handler om at det har vært en fantastisk historie siden vi rykket ned i 2017. Årene etter har inneholdt masse gode opplever og prestasjoner. Vi har fått med oss byen og regionen. Det er en gjeng med lokale spillere, profiler og et lag folk har lyst til å se, sier Kjartan Salvesen, markedssjef i Viking.

– Vi bestemte oss for virkelig å åpne opp klubben og by på oss selv mest mulig for flest mulig, så vi tror dette er et resultat av arbeidet vi har lagt ned for å bygge en kultur som omfavner publikum og regionen, sier Salvesen.

NYTER VIKINGTIDEN: Markedssjef Kjartan Salvesen i Viking. Foto: Carina Johansen, NTB

Salvesen forteller at de også har lagt ned ekstra innsats for å få folk tilbake etter to år med koronarestriksjoner.

– Vi var nysgjerrige på hvordan tilskuerne ville opptre etter to år med kjipe opplevelser, men vi ligger ikke på latsiden i Stavanger. Vi lager konserter på stadion, vi har øltelt utenfor og vi inviterer russ og breddeklubber, så det gjøres et ganske stort arbeid for at alle skal få mulighet til å oppleve Viking, sier han.

– Enorm mobilisering

På Brann Stadion spilles det Obos-ligafotball – med fulle tribuner mandag.

– Vi rydder plass på bortefeltet og flytter VIP-plasser for å få fullt stadion, sier Therese Andvik Rygg, konstituert daglig leder i Brann, til TV 2.

ROSER SUPPORTERNE: Therese Andvik Rygg, konstituert daglig leder i Brann. Foto: Brann.no, Janne Håland

– 16. mai er en tradisjonsrik fotballdag i Bergen, så veldig mange kommer av den grunn. Det har vært en enorm mobilisering av supporterne, og det har vært en stor snakkis i ukesvis. I Bergen trenger vi ikke å gjøre noe for å få flere på 16. mai-kampene. Det er utrolig, sier Rygg.

Rygg innrømmer at de som de fleste andre klubber var nervøse for at tilskuerne ikke ville komme tilbake etter koronapandemien.

– I 2019 var tallene nedadgående, men nå opplever vi det stikk motsatte i Bergen. Det er fulle bortefelt og 12.000 i snitt på de første hjemmekampene. Det har vært en enorm mobilisering etter at laget havnet i Obos-ligaen, så all kred til supporterne, sier Rygg, som forteller om en endring i kjøpevanene.

– Vi selger vanvittig mange billetter de siste 48 timene før kamp. Da går det 2000-3000 billetter. Under pandemien har mange blitt vant til utsettelser og avlysninger, så derfor tror vi mange venter, sier hun.