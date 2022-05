Avslører detaljer om dødelig legepraksis

I USA har det i årevis vært velkjent at leger og andre som kan skrive ut resepter på medisin, har fått bonuser fra legemiddelselskaper for å fôre pasientene med resepter på smertestillende og avhengighetsdannende opioidpiller.

Nordmannen Petter Kielland opplevde dette på nært hold mens han bodde i New York.

– Etter et vanlig tannlegebesøk, hvor jeg hadde litt vondt i tannkjøttet etter behandlingen, gikk jeg tilbake og ba de undersøke om det hadde gått infeksjon. I stedet fikk jeg 20 OxyContin, sier Kielland til TV 2.

Tannlegen sa ingenting til Kielland om at det var en potensielt avhengighetsskapende pille han fikk.

– Jeg forsto det først da jeg kom hjem og googlet det, forteller Kielland.

Beate Hesjedal Sundheim bodde også i New York tidligere. Mens hun tilbrakte en periode i Florida under pandemien, hadde hun en serie med mindre inngrep som følge av en rotskade på to tenner.

– Absolutt ingenting som trenger mer enn to Paracet. Jeg fikk 30 OxyContin etter hvert besøk hos tannlegen og hadde til slutt resepter på 150 OxyContin som jeg aldri hentet ut, forteller Sundheim til TV 2.

Nettverk på flere hundre leger

Svetlana Skurtveit, som er professor ved UiO og seniorforsker ved Avdeling for psykiske lidelser i Folkehelseinstituttet, reagerer på dette.

– Det er store mengder. OxyContin er en sterk opioid, sier Skurtveit til TV 2.

Nå har The Washington Post fått tilgang til interne eposter, dokumenter og opptak fra Mallinckrodt Pharmaceuticals, som gikk med på å betale 1,7 milliarder dollar i et forlik med myndighetene.

I 2010 ble selskapet omtalt som «Kongen av narkotikakartellene» av USAs narkotikaetat, DEA. Deres blåfargede oksykodonpille på 30 milligram er så sterk at den ifølge The Washington Post tilsvarer en dose heroin.

Dette selskapet var USAs største opioidprodusent og hadde et nettverk på flere hundre leger som skrev ut resepter på smertestillende opioidpiller på løpende bånd, ifølge The Washington Post.

På høyden av denne praksisen, i 2013, døde mer enn 14.000 amerikanere av overdoser med smertestillende opioidpiller som de hadde fått på resept. Til sammenligning er det trolig færre enn 100 som dør av dette i Norge.

– Det er cirka 150 dødsfall per år i Norge som kan knyttes til farmasøytiske opioider. Dette er et cirkatall. Spørsmålet er om de får det på resept eller på det illegale markedet. Vi holder på å undersøke dette nå. Det ser ut til at cirka 50 prosent får det illegalt og cirka 50 prosent på apoteket, sier Skurtveit.

Økt bruk i Norge

Samtidig er FHI bekymret over at bruken av oksykodon øker her i landet.

– Vi hadde 70.000 personer som fikk oksykodonpreparater i 2021. Det er en firedobling siden 2010. Samtidig har ikke morfinbruken gått ned. Vi har jo også svakere opioider som brukes til behandling av smerter. Det er totalt rundt 550.000 som får utdelt enten sterke eller svake opioider per år – høyest i Skandinavia, forteller Skurtveit.

Mens 14.000 amerikanere døde etter overdoser på reseptbelagte opioider, hadde Mallinckrodt Pharmaceuticals 239 personer på sin liste over «de beste» til å skrive ut opioidresepter.

Selgere hos Mallinckrodt kontaktet disse 239 personene mer enn 7000 ganger på seks måneder det året, ifølge avisen.

– Alle tenker på Purdue Pharma når de tenker på opioidepidemien, men Mallinckrodt var mye verre, sier Jim Geldhof, som etterforsket Mallinckrodt for DEA frem til han pensjonerte seg i 2016.m

BRUK MED MÅTE: OxyContin er Purdue Pharmas oksykodonprodukt. Foto: George Frey / Reuters / NTB

Skrev ut piller til narkolanger

Når det gjelder opioidpiller, hadde Mallinckrodt en markedsandel på 27 prosent fra 2006 til 2014, mot Purdue Pharmas andel på 18 prosent.

Et eksempel på omfanget finner vi i Cincinnati, der én grossist bare i 2010 sendte 41 millioner av Mallinckrodts opioidpiller til Florida.

Pillen deres ble skrevet ut til over halvparten av alle som har dødd av opioidoverdose i Massachusetts de siste tolv årene. I denne delstaten alene er det snakk om 9673 dødsfall.

En av selskapets tilknyttede leger skrev ved ett tilfelle ut 640 milligram OxyContin per dag til en pasient, til tross for at legen ble gjort oppmerksom på at pasienten var en narkotikalanger og hadde flere narkotikarelaterte dommer på rullebladet.

– Det er store mengder. Gigantiske mengder, konstaterer Skurtveit.

– Kan det tenkes at pasienten fikk så mye OxyContin for å selge videre til andre?

– Ja, det kan tenkes. Det er så store mengder.

Mellom 2000 og 2020 døde mer enn 270.000 amerikanere av overdoser på opioidpiller som de hadde fått på resept.

Pillefabrikker

I stedet for å utvikle forebyggende tiltak, presset Mallinckrodts sjefer sine selgere til å skaffe flere leger som kunne skrive ut piller på samlebånd. De beste selgerne ble belønnet med bonuser og luksusferier, mens de dårligste selgerne fikk sparken.

Noen av legene drev det som omtales som «pillefabrikker», hvor legene skrev ut resepter til pasientene som sto i kø omtrent som på et samlebånd.

Fathalla Mashali drev fire klinikker og var den mest innbringende legen for en av Mallinckrodts selgere, frem til han ble arrestert idet han skulle gå om bord et fly til Egypt i 2014. Mashali ble dømt til åtte års fengsel for bedrageri og hvitvasking.

Selgeren klaget da over at han mistet sin mest innbringende lege.

«En stor andel av arbeidstiden min ble brukt på ham, så jeg har forsøkt å bruke den frigjorte tiden til å øke min base med reseptutskrivere enda mer, for å veie opp for tapet av hans produksjon», skrev selgeren i en melding til sin sjef.

Sjefen konkluderte i et internt notat med at «Dr. Mashalis fravær i Worcester-området har fått en betydelig negativ påvirkning» på salget i området.

Mashali er ikke den eneste legen som er blitt stilt til ansvar. En annen av Mallinckrodts samarbeidspartnere flyktet til Pakistan før han ble tiltalt.

Totalt er 65 av de 239 på selskapets toppliste enten dømt til fengselsstraff, fratatt legelisensen eller blitt bøtelagt.

– Vi ble straffeforfulgt og tapte alle pengene våre, vi mistet alt. Sackler-familien (eierne av Purdue, red.anm.) og Mallinckrodt beholder sine penger. Alle selskapene har beholdt sine penger, sier Mashali til The Washington Post.

Mallnckrodt Pharmaceuticals benekter at selskapet bevisst har forsøkt å profittere på en dødelig praksis.

«Samtidig som Mallinckrodt ikke er enig i anklagene vedrørende problemer som har vart i flere tiår, har selskapet de siste tre årene forhandlet frem et omfattende og endelig forlik som løser opioidtiltalene, og tilgjengeliggjør 1,725 milliarder dollar til et fond som skal tjene påvirkede lokalsamfunn, og som gjør det mulig for Mallinckrodt å fortsette å hjelpe pasienter med kritiske helsebehov under et uavhengig ledet overholdelsesprogram», sier en talsmann til The Post.