Lagkameratene har blitt rivaler: – En av verdens beste trenere

Se Villarreal - Real Sociedad på TV 2 Sport Premium 2 og Play søndag fra kl. 19.25!

Da Unai Emery fikk sparken fra Arsenal i november 2019, dro han hjem til Hondarribia, den lille landsbyen utenfor San Sebastián hvor han vokste opp. Derfra fulgte han nøye med på alt som skjedde rundt Real Sociedad, men ikke fordi han så noen åpning for å ta over trenerjobben i klubben,

Rørende hyllest etter farens tragiske bortgang

– Halve hjertet mitt tilhører La Real, jeg ser annerledes på dem enn alle andre klubber, forklarte han til lokalradio Radio Euskadi.

Som 15-åring begynte Unai Emery å spille i Real Sociedads ungdomslag. Han var til sammen 10 år i klubben, men det ble kun én sesong med A-laget. Emery holdt ikke mål og som trener har han aldri hatt sjansen i barndomsklubben.

I stedet er det i andre klubber han har skapt sin suksess. Han har blitt Mr. Europa League ved å vinne turneringen flere ganger enn noen annen trener, med Sevilla (tre ganger) og Villarreal. I Frankrike har han vunnet både ligaen og cupen med PSG.

Men Real Sociedad vil alltid være klubben hans.

– La Real er noe jeg har inni meg, det var min første klubb, har Emery forklart.

Og han innrømmer at uansett hvor han er, ser han ofte på klubbens kamper.

SOCIEDAD-MANN: Unai Emery innrømmer at Real Sociedad har en spesiell plass i hjertet hans. Her avbildet mot Jürgen Klopps Liverpool. Foto: Jose Breton

– Når jeg vil se en fotballkamp og har flere alternativer, velger jeg alltid å se La Real. Du lærer alltid noe nytt, og La Reals verdier er noe å dra nytte av, sa han under radiointervjuet i 2019.

Lagkameratene har blitt rivaler

Det hadde vært lett å tro at Emery, som på den tiden var på utkikk etter en ny trenerjobb, flørtet med barndomsklubben sin i håp om å ta over i Anoeta. Men det var ikke tilfelle, og i stedet roste han klubbens trener Imanol Alguacil.

HYLLES: Real Sociedad-trener Imanol Alguacil hylles av sin landsmann. Foto: Sebastian Kahnert

– Han har en veldig høy kapasitet og seriøsitet. Det gir meg ekstra glede at en trener som er herfra, leder laget og utfordrer de beste i LaLiga, roset Emery om sin landsmann.

Unai Emery har også en historie med Real Sociedad-treneren. De ble begge født i Gipuzkoa i 1971 og tilhører samme generasjon Real Sociedad-spillere. Imanol Alguacil ble med på klubbens ungdomslag to år etter Emery og i sesongen 1995/1996 var de begge i Real Sociedads A-lag.

Mens det kun var én sesong i A-laget for Emery, gikk det mye bedre for Alguacil. Han klarte syv sesonger og 113 kamper før han måtte forlate klubben i 1998 og deretter dro til Villarreal. I to sesonger med den gule ubåten var Imanol Alguacil med på både å rykke ned fra, og vinne opprykk tilbake til LaLiga.

Men i det store og hele gjorde verken Emery eller Alguacil noe stort inntrykk som fotballspiller. Som trener har imidlertid karrieren gått mye bedre for begge to.

Sommeren 2020 fikk Unai Emery sitt nye treneroppdrag, for å lede Villarreal. Dermed ble de tidligere lagkameratene direkte rivaler, og siden har det også vært vanskelig å skille Villarreal og Real Sociedad.

Alguacil tok Real Sociedad til klubbens første tittel på 34 år da de vant Copa del Rey i 2020, brakte klubben ut i Europa og fikk topplagene i LaLiga til å svette skikkelig. På samme måte ledet Emery Villarreal til klubbens første store tittel noensinne, da de vant Europa League. Deretter tok han dem til semifinale i Champions League.

Kampen om Europa

Med to kamper igjen å spille i LaLiga, er det bare tre poeng som skiller de to klubbene på ligatabellen når Real Sociedad gjester Villarreal i kveld. En seier til bortelaget vil sikre en tredje strake sesong i Europa League for Alguacils menn, mens en seier til Emerys Villarreal betyr at siste kampdag avgjør hvem av de to som skal spille Europa League neste sesong.

– Unai Emery er en av verdens beste trenere, har Imanol Alguacil tidligere sagt, og det er ingen tvil om at det er stor respekt mellom de to baskerne.

De kjenner hverandre også ut og inn, med erfaringen fra spilledagene, men også når de garantert følger hverandres trenerkarriere tett.

Vi får se hvem som trekker det lengste strået i kveld.