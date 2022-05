– Jeg er best når jeg er på vippepunktet til galskap

Se alle kampene fra 16. mai-runden på TV 2 Play!

– Jeg trives på bunnen av havet. Ikke på bunnen av tabellen, sier den karismatiske 24-åringen til TV 2 der vi sitter i fjæresteinene på Ellingsøy utenfor Ålesund.

Spissen - som skjøt AaFK til Eliteserien i fjor - er iført tørrdrakt og har harpunen liggende ved sin side. Sammen med lagkameraten Michael Lansing skal han ut og dykke på havbunnen.

– Dette er hobbyen min; dykke, fiske og nyte omgivelsene i vakre Ålesund. Jeg liker ideen om å jakte min egen mat, og tilberede og spise den etterpå. Det er da den smaker aller best, sier han før han kaster seg ut i fjorden.

– I dette området er det mye kamskjell. Et par av dem i hver skuddfot foran Molde-kampen vil være bra, legger han til og dukker under overflaten på en etterlengtet fridag før lokalderbyet 16. mai.

MÅLSNIK: Sigurd Haugen har blitt en publikumsfavoritt på Color Line Stadion. I fjor scoret han 21 mål da AaFK rykket opp fra Obos-ligaen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Ble pisset på

Haugesund-mannen har forsøkt seg i Eliteserien før - uten særlig hell. Først fikk han prøvd seg i Odd før turen gikk videre til Sogndal. Etter et mislykket proffopphold i Belgia tok han et steg tilbake og endte opp i Aalesund sommeren 2020.

JEGER: Utstyrt med harpun jakter Sigurd Haugen fisk i fjordene som omkranser Ålesund.

– Jeg har hatt to forsøkt i Eliteserien. Først da jeg var veldig ung og deretter da vi reiste rundt i Norge og ble pisset på med 5-0-tap i nesten hver eneste kamp. Da er det ikke så lett å få gjort noe som spiss. Om jeg skal få gjennombruddet mitt så er det i år. Da er det egentlig bare å fortsette den gode stimen fra i fjor.

Da scoret han 21 mål for AaFK i Obosligaen. I treningskampene for sunnmøringene i vinter fulgte han opp med 11 scoringer, deriblant hattrick mot Molde i generalprøven. Nå som alvoret er igang står han bokført med tre mål i eliteserien.

– Jeg har hatt noen veldig gode kamper, så har jeg hatt to der jeg var usynlig. De to siste er jeg ikke fornøyd med. Men jeg merker nå at motstanderne tar veldig hensyn til meg. Det er jo for så vidt et kompliment, men det gjør det ikke enkelt for meg når lagene vi møter ligger med femmerlinjer bak som skal stenge bakrommet. Det er en utfordring, samtidig som jeg er vant til det fra Obos-ligaen.

– Og der gikk det jo bra?

– Det gjorde det. Og så fikk jeg virkelig utviklet den delen av spillet mitt. Det kommer til å løsne i Eliteserien også, men til nå har vi hatt veldig fokus på det defensive ettersom vi slapp inn altfor mye mål i fjor. Når det får satt seg så kommer jeg til å blomstre.

Han har store ambisjoner på egne vegne. Og er ikke redd for å snakke høyt om det.

– Jeg har ikke satt meg et konkret mål, men om jeg ikke får 15 scoringer så blir jeg misfornøyd. Jeg gidder ikke å ha en sesong der jeg ender på 8-9 mål. Jeg må vise meg frem og få gjennombruddet i år.

Dykkingen har hjulpet med å kontrollere temperamentet

Utstyrt med harpun jakter han rødspette og torsk i fjordene som omkranser Ålesund. Drømmen er en stor kveite. Denne hobbyen begynte han med da han kom til byen for snart to år siden.

– Jeg bruker dette som en plattform for å koble ut. Det har hjulpet meg veldig, forteller han.

Haugen er full av energi. Og noen ganger kan det bikke over. Kroppsspråket har til tider vært omtalt som et problem i motgang - og er noe han har jobbet med.

– Da vi rykket ned i 2020 fikk jeg ti gule kort og fire karantener. Det så ikke bra ut. I tillegg endte det med bare fire scoringer på 30 kamper. Jeg så ikke bra ut, innser han.

– Jeg er best når jeg er på vippepunktet til galskap. Lars Arne (Nilsen, trener AaFK) snakker hele tiden om kontrollert galskap og at jeg skal kontrollere det. Det er jeg enig i. Jeg er best når jeg er helt på kanten. Der føler jeg at jeg har vært i år og i fjor. Jeg har funnet ut av den balansegangen.

Når han møter TV 2 dagen etter den skuffende 0-0-kampen mot Ham-Kam rekker vi ikke å fullføre spørsmålet om dykkingen har vært til hjelp før han svarer:

– Definitivt, definitivt. Her får jeg koblet ut frustrasjonen etter Ham-Kam-kampen. Jeg tenker ikke på annet enn sjøen når jeg er her ute. Det er prima. Det handler ut om å finne ut av det via gode og dårlige opplevelser. Da vi rykket ned i 2020 var det mye frustrasjon på grunn av mange dårlige opplevelser. Så har jeg håndtert motgang bedre i år enn den gangen. Det handler om å tro på deg selv og være trygg på det som bor i meg og i laget. Om ting ikke går veien så må man ta det litt piano.

Fra Color Line stadion - på andre siden av fjorden - melder Lars Arne Nilsen at Haugen har løftet seg på dette området.

– Det med kroppsspråket er noe han har jobbet med og blitt bedre på. Sigurd er en energifull spiller med temperament, men det handler om å få kontroll på det og gå videre til neste situasjon uten å bruke tid på å bli frustrert, sier AaFK-treneren.

–Få som er bedre

Mens han forbereder laget til Molde-kampen lar han ikke muligheten går fra seg til å skryte av spissen sin.

–Han har bøttet inn mål i hele vinter og har fortsatt nå som sesongen er igang. I forhold til den utviklingen han har hatt så er det ikke mange spisser som er bedre enn ham. Med rå kraft, vinnervilje og mentalitet så har han det meste som skal til, sier Nilsen.

DYKKERDUO: Sammen med lagkameraten Michael Lansing dykker Sigurd Haugen så ofte terminlisten tillater det.

Etter en liten time på havets bunn kommer Haugen på land med ni kamskjell. Sittende på bryggekanten åpner han ett av dem, som han spiser rått. Resten sparer han til skalldyrspastaen som han og lagkameraten Lansing skal tilberede til middag.

– Vi skal være OK fornøyd med poengfangsten så langt i år. Vi står med åtte poeng, men det er marginer som skiller oss fra å ha et par seire til. Jeg ser egentlig bare fire lag som skiller seg ut og som er litt bedre enn oss. Bak dem skal vi være med å slåss, sier han.

Ett av de lagene er Molde, som AaFK møter på Color Line stadion mandag. I generalprøven før seriestarten overrasket sunnmøringene med seier mot sine mer meritterte naboer.

– Vi hadde en veldig god opplevelse i den kampen. Jeg elsker oppgjør der det er mye folk og det smeller litt. Da kan jeg bruke all min energi og adrenalinet mitt. Jeg ser bare ett utfall og det er å vinne. Og med full stadion og hele byen i ryggen, ser jeg også mulighetene for scoringer, sier Haugen.