Reuters: Putin bekrefter at han ikke bor med kona

– Ekteskapet vårt er over, for vi ser knapt hverandre, sier Vladimir Putins kone Ludmila Putina.

Russlands president Vladimir Putin bekrefter ifølge Reuters at han og Ludmila Putina har bodd fra hverandre i lang tid, selv om de er gift.

– Ja, det stemmer. Alle mine aktiviteter, alt mitt arbeid, er forbundet med offentlighet, absolutt offentlighet. Noen mennesker trives med det og noen trives ikke. Og så er det noen som er fullstendig ukomfortable med det. Ludmila Alexandrovna har vært på vakt i åtte eller ni år allerede. Dette er en felles beslutning, sier Putin.

Ludmila Putina bekrefter dette.

– Jeg er enig med Vladimir Vladimirovich om at dette faktisk var en felles beslutning. Ekteskapet vårt er over, for vi ser knapt hverandre. Vladimir Vladimirovich er fullstendig oppslukt av sitt arbeid og barna våre er voksne og lever sine egne liv. Så det har bare blitt til at vi lever våre egne liv. Og jeg er virkelig ingen offentlig person. Det er vanskelig for meg å fly. Vi ser hverandre i praksis ikke, sier hun ifølge nyhetsbyrået.

Uttalelsene kommer samtidig som eks-kona Ludmila Otsjeretnava og flere av Putins slektninger fredag ble plassert på Storbritannias sanksjonsliste.

Storbritannia har innført sanksjoner mot flere hundre velstående russere, samt strategisk viktige industrielle selskaper, samt finansselskaper, som et svar på Russlands angrep på Ukraina.