Dette klarer vi nordmenn helt fint å bestemme selv

Senterpartiets Lisa Marie Ness Klungland beviser en ting med sitt svarinnlegg:

Hun er en verdig arvtaker etter «Reguleringsdronningen» Kjersti Toppe (Stortingsrepresentanten som ville forby solkrem!) i helsekomiteen på Stortinget.

FrP har tidligere laget en liste over 39 ting Toppe har villet forby.

Nå har Ness Klungland utvidet listen til 40, gjennom å ville forby salg av Paracet og Ibux på bensinstasjoner og dagligvarebutikker.

Jeg er ikke et sekund i tvil om at Ness Klungland har de beste intensjoner når hun argumenterer for å forby hodepinetabletter på bensinstasjoner og i butikker.

Jeg tror at hun helt oppriktig, på linje med andre med Tante Sofie-mentalitet, tror hun er bedre egnet til å ta valg på vegne av deg enn det du er selv.

Forskjellen på Ness Klungland og andre Tante Sofie-folk er at Ness Klungland har stor politisk makt.

Overdrevet bruk av alkohol, lite fysisk aktivitet og røyking er ikke bra for oss, men hvis alternativet er at Ness Klungland og hennes likesinnede skal bestemme hva vi skal spise til middag, når vi skal legge oss og når vi skal bevege oss, så sier både FrP og jeg tydelig nei takk.

Forskjellen på FrP og Senterpartiet er at FrP mener at du er best til å ta valg på vegne av deg selv.

Det er ikke Ness Klungland, staten eller meg som skal bestemme det. Det vi politikere kan gjøre er å legge til rette for at du kan ta sunne valg.

Det kan vi gjøre gjennom å senke skatter og avgifter slik at du får mer penger i lomma og derfor kan kjøpe matvarer med høyere kvalitet.

Skulle det likevel være en hamburger som frister mest, så skal ikke Ness Klungland nekte deg det.

