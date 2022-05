Disse to røk ut av The Voice rett før semifinalen

Fredag kveld var det duket for nok en sending av The Voice direkte fra Nydalen i Oslo. De åtte gjenværende deltakerene leverte nok en gang fra øverste hylle, da de forsøkte å synge seg til en plass i neste ukes semifinale.

Hver og en av deltakerne klarte å røre noe ved både mentorene og publikum med opptredenene deres. Til og med Ina Wroldsen (37) tok til tårene under kveldens sending.

De håpefulle deltakerne som sto på scenen i kveld var Tara Bloch Vere (31), André Askeland Hagen (21), Øyvind Weiseth (28), Madeleine Tveberg (23), Niklas Jung Hansen (29), Jørgen Dahl Moe (25), Sebastian Christensen (54) og Kirsti Lucena (35).

Da TV 2 møtte Yosef Wolde-Mariam (43) rett før kveldens sending, sier han at han gleder seg til å se hans to gjenværende deltakerne Madeleine Tveberg og Sebastian Christensen, samt de andre deltakerne.

– Jeg gleder meg veldig, og tror dette blir veldig bra. De er begge utrolig flinke, sier han og smiler bredt.

Nå ligger makten derimot hos seerne og ikke mentorene. Hver av mentorene hadde to deltakere igjen før det ble klart hvilke to som måtte forlate sangkonkurransen – nemlig Øyvind Weiseth (28) og Sebastian Christensen (54).

– Plata er klar

Da TV 2 spør Weiseth hvordan det blir å måtte reise hjem i dag, innrømmer han at å ryke rett før semifinalen var kjedelig, og at han hadde veldig lyst å være med videre.

Han delte derimot en gladnyhet fra scenen om at han ønsker å slippe eget album – så snart som mulig.

– Plata er ferdig. Så fort jeg får lov å gi ut en låt så kommer det musikk – alt er klart.

UTE: Øyvind Weiseth og Sebastian Christensen røk ut rett før semifinalen av The Voice. Foto: Robert Dreier Holand

Før opptreden hans i kveld fikk han skryt av mentoren Espen Lind (51) for å være en av årets deltakerne som har vist mest bredde under årets sesong. Da TV 2 spør han hva vi kan forvente fra albumet svarer han dette:

– Det blir en blanding av Odd Nordstoga og Eva Weel Skram – med et lite «sprinkle» av tre små kinesere oppå der.

Christens tok derimot ikke avskjeden like tungt, og er takknemlig for tiden han fikk på The Voice.

– Det er på en måte surrelistisk, samtidig som jeg føler jeg har fått gjort det jeg trengte å gjøre i mitt liv nå. Det er jo når det begynner, så jeg har det veldig bra med dette, sier han til TV 2.

Christensen er en av deltakerne som har delt sin sterke historie i programmet. Han ble nemlig født i feil kropp. Dette har han fått mange tilbakemelding på, og folk fra hele landet han åpnet opp og fortalt deres egne historier til 54-åringen.

– Det er mye ensomhet der ute, og det er mye folk bærer på alene. Det er mye fasade i samfunnet, og ensomhet på innsiden. Så det at folk deler historiene sine med meg ser jeg på som et privilegium, er ydmyk for det og tar det på alvor, forteller han åpenhjertig.

Her kan du se alle opptredener fra kveldens show:

Tara Bloch Vere (31) fra team Matoma sang «River» av Bishop Briggs. Hun ble hyllet av mentoren Matoma (30) for å allerede være en rockestjerne, noe hun beviste med en kraftig stemme og flammer på scenen.

– Er det mulig å mer fræs enn dette her? Det er det jo ikke!, skryter mentoren og sier hvor stolt han er av at hun har kommet mer ut av skallet sitt og funnet en ny selvtillit.

André Askeland Hagen (21) fra team Ina sang «If Only as a Ghost» av Jonas Alaska, som minnet han om familien – de nærmeste i livet hans. Han leverte nok en hjertevarmende opptreden, og mentoren Wroldsen skrøt deltakeren opp i skyene.

– Å se at det har gått fire dager, og så leverer du på et punkt hvor jeg tenker «Okei, han har det». Du, min venn, har kommet så langt – jeg er så stolt. Du er noe av det mest unike jeg har hørt på lang tid, sa hun.

Også Matoma skryter av opptreden hans, før Hagen selv innrømmet at han kjente tårene presse på på slutten av opptreden hans.

Øyvind Weiseth (28) fra team Espen sang «Riv I Hjertet» av den folkekjære norske artisten Sondre Justad. Denne gangen ønsket 28-åringen å vise en litt mer «rockete» side av seg selv, og hadde med seg gitar på scenen.

Mentoren Espen hyllet han for å være en av årets deltakerne som har vist mest bredde under sesongen, og var stolt av at han nok en gang viste en ny side av talentet hans.

– Jeg er fan. Veldig bra jobba, sa mentoren og smilte.

Madeleine Tverberg (23) fra team Josef sang «Better Than This» av Paloma Faith. Hun forteller at denne sangen betyr mye for henne, hvor hun mener budskapet er at livet blir bedre om man ser fremover og jobber for det.

– Målet er at de hjemme skal sitte med sin egen oppfatning av låten, slik som jeg gjorde da jeg hørte den, forteller 23-åringen.

Med to fiolinister på scenen sang hun den rolige låten i kjent stil, med en kraftfull, nydelig stemme.

– Du ser fantastisk ut, og du hørtes slik ut også, skrøt mentoren hennes Wolde-Mariam.

– Du er en fryktelig god sanger. Og dette er en låt hvor du ordentlig får vise hva du er god for. Jeg kjøper historien du formidler her, sa den tidligere mentor hennes Espen Lind (51).

Niklas Jung Hansen (29) fra team Espen sang «The Book of Love» av Peter Gabriel. Hansen spilte gitar selv, og hadde hjelp fra fiolinister og en på gitar da han imponerte med en nydelig fremføring.

29-åringen fikk stående applaus fra alle mentorene, og publikum i salen.

– Niklas, du er en stjerne. Jeg digger at du ikke trenger å være den som slår deg på brystet når du går inn i et rom, men jeg ser at du tar mer plass og får mer selvtillit, skrøt mentoren.

– Formidlingen din Niklas er verdensklasse. Dette kledde deg så godt, jeg fikk nesten nostalgi fra når jeg så på kjærlighetsfilmer i kjelleren på Flisa, sa en tårevåt Matoma og lo.

Jørgen Dahl Moe (25) fra team Ina sang «Swim Good» av Frank Ocean. Dette var en ny retning fra hva seerne og mentorene hadde sett fra 25-åringen før, og han ville vise en ny side av seg selv.

– Jeg har lyst å gjøre det på min måte, men også gjøre den riktig, sa han om låtvalget.

Mentoren Ina Wroldsen var tydelig imponert over opptreden til deltakeren, noe hun viste både under og etter showet. Både hun, de andre mentorene og hele salen reiste seg etter Jørgens opptreden var ferdig.

– Det er sjeldent jeg er målløs, men dette her! Det var show, jeg er helt målløs. Det er ikke et ord jeg kaster rundt ofte, sa hun – fortsatt stående.

– Det er som om Harry Styles og Sam Smith skulle fått et barn, og flytta til Andebu! Det var så bra, fulgte 37-åringen opp med.

Wolde-Mariam var kraftig imponert, og sammenlignet også Jørgen med den internasjonale stjernen Harry Styles.

Sebastian Christensen (54) fra team Josef sang «Det Begynner Å Bli Et Liv» av Ole Paus. Dette er igjen et personlig låtvalg for deltakeren, som tidligere har delt den sterke historien hans om å bli født i feil kropp.

– For meg så handler denne låten om å bli elsket for den jeg er, sa 54-åringen.

– Sårbarhet er ikke farlig. Det er kraft i sårbarhet, la han til.

Igjen klarte Sebastian å levere en sterk og følelsesfylt opptreden som rørte mentorene.

– Jeg hyller Sebastian for modighet først og fremst. Du står i det, og du er den du er. Gratulerer, sa en tydelig stolt Wolde-Mariam.

– Du er ekstremt sterk, og er en av dem som rører meg mest. Jeg forsøker å aldri gråte, men det er noe med deg. Du er en historieforteller, og det er bare vakkert, sa en tårevåt Wroldsen til Sebastian.

Kirsti Lucena (35) fra team Matoma sang «Juice» av Lizzo, og leverte et forrykende show med både imponerende sang og dans. Bakgrunnen til låtvalget var mer personlig.

– Jeg er ikke den personen på privaten som har verdens største selvbilde, og har alltid fått kommentarer på utseende og kroppen min, deler hun åpenhjertig.

Derfor valgte hun sangen til Lizzo som handler om å akseptere seg selv som man er – og gi litt mer faen. Hun hadde med seg seks fargerike dansere, og en egenlaget trone for anledningen.

Mentoren Matoma var sterkt imponert, og smilte under hele opptreden – og ble med på dansingen etter

– Dette ble grisehett! Hva skjedde her?! Det var helt rått. Du er en annen klasse, jeg skjønner ikke hvor du henter de siste prosentene, skrøt mentoren og sa hun har funnet selvtilliten de har jobbet med å få frem.

The Voice ser du fredager kl. 20 på TV 2 og TV 2 Play. Du kan også se alle de tidligere programmene på TV 2 Play.