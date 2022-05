Dronning Elizabeth viste seg offentlig for første gang på to måneder

Dronning Elizabeth ble fredag avbildet på et hesteshow på Windsor Castle, kun dager etter at hun meldte forfall til åpningen av det britiske parlamentet.

Den 96-årige monarkens siste offentlige opptreden var under minnestunden for ektemannen prins Philip i slutten av mars, skriver Sky News.

Fredagens opptreden kom kun dager etter at dronningen måtte melde forfall til åpningen av det britiske parlamentet. Det var første gang siden 1963 at Elizabeth ikke sto for åpningen selv. Istedenfor holdt sønnen prins Charles (73) sin første trontale.

Det har vært bekymring for dronningens helse siden hun hadde et uventet sykehusopphold i oktober i fjor. Siden har hun vært lite i offentligheten. I februar var hun smittet med korona.

