Martine Halvorsen inviterer fremmede til 17. mai-feiring

På tirsdag er det igjen tid for 17. mai og det skal feires landet over. For mange er nasjonaldagen årets høydepunkt som man tilbringer sammen med venner og familie. Men slik er det slettes ikke for alle.

Derfor kom det i år et helt spesielt initiativ fra influenser Martine Halvorsen der hun inviterer fremmede til 17. mai-feiring.

Ensom på nasjonaldagen

Halvorsen forteller til God kveld Norge at hun lenge har hatt lyst til å gjennomføre et slikt arrangement, og er glad for at hun nå hoppet i det.

– Jeg vet hvordan det er å føle seg alene, føle at man ikke strekker til og at man ikke er en del av noe. Jeg tror mange har kjent på den følelsen, og dette betyr jo at det er mange som slipper å føle på dette i år, sier influenseren.

Feiringen skal foregår i Frognerparken og alle er velkomne. Det skriver Halvorsen under Instagram-innlegget.

Hun sier til God kveld Norge at ingen som ikke vil, verken skal eller burde behøve å være alene på en dag som 17. mai. Hun tror mange går og venter på en invitasjon, og ville derfor lage en selv for alle som ønsker å komme.

– Så i år skal vi være sammen. Alle som vil.

– Viktig påminnelse

Influenseren har fått stor respons på invitasjonen hun la ut på Instagram. Folk har tilbydd å hjelpe til, til tross for at hun kun har bedt folk om å ta med egen drikke og god stemning.

– Det har vært skikkelig fint og overveldende. Jeg er jo egentlig mest glad for at noen har lyst til å komme, og jeg gleder meg til å treffe hver og en som dukker opp. Om det så bare skulle bli meg og en annen. Feiring blir det uansett, sier Halvorsen.

Hun forteller deretter at hun håper at intiativet gjør at noen føler seg mindre alene og mer velkomne.

– Jeg håper også at det kan være en viktig påminnelse til de fleste om å huske å rekke ut en hånd, se til vennene sine og ta litt ansvar. Ingen som ikke vil burde sitte alene, og det kan være de vi minst aner som faktisk gjør det, sier influenseren og legger til:

– Hos meg er i hvert fall alle velkomne, både de som ikke har planer og de som har det, men likevel vil være med. Høye, lave, tjukke og smale. Unge, gamle og alle midt i mellom.

Bunad

Invitasjon til feiring er ikke det eneste 17. mai-relaterte Halvorsen har tatt opp på sin plattform. I slutten av april delte hun noen ord rundt det å ikke kunne passe inn i bunaden sin – et tema som har mye vært å se på TikTok.

– Det er helt urealistisk at et plagg som mange fikk da de var 15 år gamle skal passe hele livet. Kroppene våre forandrer seg i løpet av livet, tenk på alt kroppen din har vært igjennom de siste årene, sier hun i videoen.

Hun legger til at man ikke skal trenge å forandre seg for et klesplagg eller for å gjøre noen andre fornøyde.

– Et klesplagg mange av oss kanskje bruker én gang i året skal faktisk ikke få avgjøre vår verdi, avslutter Halvorsen videoen med.