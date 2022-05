Magnus ble siktet for mordbrann – familien snakker ut for første gang

46-åringen satt ni måneder i varetekt for å ha startet en dødsbrann. Nå innrømmer politiet at de tok feil mann.

Seks mennesker døde og femten ble skadet i den mye omtalte mordbrannen som ble påsatt i en gammel bygård i Urtegata i Oslo 13. desember 2008.

14 år senere er fortsatt ingen dømt i saken, som er omtalt som den verste brannen i Oslo siden krigen.

Likevel ble en mann, da 46 år gamle Magnus Bruvik Johannesen, siktet for brannen i mars 2009.

Johannesen døde i 2020, men familien har samtykket til at hans navn nå blir offentlig kjent. For første gang forteller familien sin versjon av historien i den nye dokumentarserien «Mordbrannen» på TV 2.

– De smalt inn døren og sto over ham når han lå og sov for å arresterte ham, forteller Signe Seljenes, Magnus sin søster, i dokumentaren.

Hun er et av flere familiemedlemmer som forteller hvordan de opplevde tiden da Johannesen ble siktet for mordbrannen for 14 år siden.

– Det er helt forferdelig, forteller Seljenes.

URTEGATA: Brannatten i en bygård i Oslo for 14 år siden fikk katastrofale følger. Foto: Espen Hovde / NTB

Siktet for syv brannstiftelser

Magnus Bruvik Johannesen godtok varetektsfengsling i to uker med full isolasjon da han ble siktet tre måneder etter brannen. Han var da siktet basert på syv tilfeller av brannstifting.

I serien forteller familiemedlemmer av Johannesen at de gang på gang stilte spørsmål om hvorvidt det fantes nok bevis for å holde han varetektsfengslet.

Seljenes sier at hun ikke kunne fatte hvordan broren kunne ha gjort det han var siktet for.

– Det var forferdelig for han. Jeg husker at han sa at han aldri hadde gjort det, så det var grusomt, sier søsteren.

– Mistanken ble overhodet ikke styrket

Advokat Ola Lunde, som var Johannesens forsvarer på den tiden, mener at det å holde Johannesen i varetekt var i strid med straffeprosessloven.

– Skal man holde på folk så forutsetter det at mistanken styrkes, men det kom aldri i denne saken. De fant ingen vitneforklaringer, og ingenting annet, sier han.

VARETEKT: Magnus Bruvik Johannesen satt i varetekt i totalt ni måneder. Foto: Privat

Han mener politiet gjorde én klar feil.

– Politiet gjorde jo den kardinalfeilen at de mente at han var gjerningsmann, og så etterforsket man rundt det. Så gikk man ikke bredere ut og så på «kan det være andre her», mener Lunde.

Politiet svarer at man følger med på andre spor selv om man jobber målrettet.

– Vi glemmer ikke de andre sporene, men akkurat når man står i det og har funnet en aktuell kandidat, så må man også jobbe inn mot den kandidaten for å få avklart denne situasjonen med den personen så fort som mulig. Så tar det den tiden det tar, sier Rune Skjold, seksjonssjef for finans og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt.

Innrømmer at de tok feil mann

August 2009 hadde Johannesen vært varetektsfengslet i fem måneder, og politiet ønsket å ta ut en tiltale mot ham, ifølge dokumentarserien.

Riksadvokaten, som fatter den endelige avgjørelsen, mente imidlertid ikke at bevisene var gode nok. Derfor ble saken henlagt i november 2009 på bevisets stilling.

Politiet hadde da fått medhold i gjentatt varetektsfengsling og vist til at Johannesen hadde vært siktet i en lang rekke brannsaker. Da saken ble henlagt, viste det seg derimot at Johannesen faktisk ikke hadde vært siktet for mer enn én ytterligere brann i tillegg til Urtegata, ifølge dokumentarserien.

Politiet innrømmer nå at de tok feil mann etter Urtegata-brannen.

– Det var ikke riktig person, og beklageligvis er det en belastning for den det gjelder. Det er tungt å stå i for den det gjelder, men det er den måten vi må jobbe på for å sikre oss i grove, alvorlige og kriminelle handlinger, sier Skjold.

DESEMBER 2008: Bildene fra den fatale brannatten i Urtegata viser en dramatisk redningsaksjon. Seks mennesker mistet livet. Foto: Espen Hovde / NTB

– Har nok slitt på han

Den tidligere forsvareren tror siktelsen gikk sterkt innpå Johannesen.

– Saken ble jo ikke henlagt som intet straffbart forhold, den ble henlagt etter bevisets stilling, og det gir grobunn for å mene at man hadde gjerningsmannen. Det er nok ting som har slitt på han, mener Lunde.

Johannesen hadde tidligere bodd på samme adresse i Urtegata som der dødsbrannen oppstod. Det ble blant annet spekulert i om han fortsatt hadde nøkkel til bygården. Da politiet ransaket leiligheten hans etter siktelsen, ble det funnet en rekke ulike nøkler.

Ingen av nøklene passet derimot til Urtegata 31, kommer det frem i dokumentaren.

