Disse er nominert til Humorprisen

Fredag var flere av våre morsomste komikere, podkastere og TV-fjes samlet på Nieu scene i Oslo, hvor nominasjonene til Humorprisen ble lansert.

Humorprisen finner sted 27. mai på Cosmopolite Scene, og Morten Ramm er blant de som er med å arrangere utdelingen.

– Komikere liker å jobbe for seg selv, men det er jo gøy å få litt annerkjennelse og bli sett når man har laget noe som er morsomt, sier Ramm til God kveld Norge.

ARRANGØR: Morten Ramm var med på å starte opp den nye Humorprisen. Foto: Martin Habbestad

Nominert for podkasten

Han er selv nominert for podkasten «Må på behandling», og påpeker at han ikke sitter i juryen.

– Det føles jo rart at man var med å starte en prisutdeling for noen år siden, og så er dette første gang vi er nominert for podkasten. Skal man vinne priser, må man lage eget opplegg. Det er et tips til andre, ler han.

I kategorien for årets morsomte humorprogram finner vi blant annet Mads Hansen sitt «Ikke lov å le på hytta».

– Jeg synes det er veldig hyggelig! Det er gøy å bli sett og annerkjent av juryen i Humorprisen, sier Hansen og kan forteller at en ny sesong netopp er spilt inn.

– Den spilte vi inn forrige torsdag, så nå har jeg nettopp fått råmateriale. Vi spilte inn fra ti om morgenen til tre på natta, så det blir vel 17 timer. Jeg tror det blir bra, det finnes utrolig mange flinke folk i Norge, sier programlederen, og bekrefter samtidig at noen i rommet deltar i sesong tre.

Humorens Colosseum

En av de som var med i sesongen som nå er nominert var Martin Beyer Olsen.

– «Ikke lov å le på hytta» ser jeg på som en slags humorens Colosseum, for min del passet det meg 100 prosent, sier han.

Beyer Olsen er også nominert for podkasten «Berrum og Beyer snakker om greier» med Lars Berrum. I det siste har de spilt inn episoder over FaceTime fordi Berrum har vært på reise i Bali.

– Han har ikke kommet hjem igjen mentalt. Mentalt er han midt mellom Bali og Frankfurt et sted, smiler Beyer Olsen.

I kategorien «Humordrama» kan det faktisk bli et familiedrama, for søskenbarna Steinar Klouman Hallert og Karin Klouman er begge nominert for henholdsvis «Sigurd fåkke pult» og «Basic bitch».

– Det synes jeg er veldig stas, jeg blir stolt. Hvis Steinar vinner så blir jo prisen i familien, og da er det helt greit tenker jeg, ler Karin.

SMIL: Kristine Grændsen og Karin Klouman er godt fornøyd med at Basic Bitch er nominert. Foto: Martin Habbestad

Detter er alle de nominerte:

Morsomst på TV

Denne prisen kan du være med å bestemme hvem som vinner. Stem her!

Martha Leivestad

Herman Flesvig

Jonis Josef

Markus Neby

Christian Mikkelsen

Maria Stavang

Amir Asgharnejad

Else Kåss Furuseth

Fridtjof Josefsen

Humorprogram

Førstegangstjenesten

Ikke lov å le på hytta

Amalie og Mathea

Humordrama

Elevrådet

Basic Bitch

Sigurd Fåkke Pult

Underholdningsprogram

Kåss til kvelds

Erlend og stortingsvalget

Kjør meg til OL

Podcast

Gi meg alle detaljene

Berrum og Beyer snakker om greier

Må på behandling

Morsomst på nett

Utlendingmemes

Basil Maarud

Unkt HHønt