TIX avkrefter Eurovision-ryktene

Tirsdag dukket TIX opp utenfor PalaOlimpico i Torino i DJ Astronaut-kostymet, som frem til da hadde vært ukjent.

Det skapte mye oppmerksomhet i norsk media, men nå klargjør Andreas Haukeland hva som egentlig er ståa.

Til NTB avkrefter han at han har noe med Subwoolfer eller låta «Give That Wolf a Banana» å gjøre. Han forteller også at han var en del av publikummet under det norske bidragets semifinale-opptreden.

– Det var jo gøy at det ble så mye oppstyr rundt dette og viser bare hvor stort engasjementet det er for det norske bidraget i år.

Men, han har likevel en finger med i årets Eurovision-sirkus.

Han skal nemlig lese opp stemmene fra den norske juryen under finalen lørdag kveld.

– Siden jeg skal dele ut poengene for Norge i år følte jeg at jeg måtte få med meg Eurovision-stemningen på nært hold, så jeg reiste ganske spontant til Italia for å treffe den norske delegasjonen.

Lørdag vil vi derfor få se artisten på skjermen foran flere millioner mennesker.

– Det er et ærefullt oppdrag. Jeg er kanskje mer nervøs for dette enn opptredenen under Eurovision i fjor, erkjenner Haukeland.