Høyre bygget to havvindmøller – nå kritiserer de denne regjeringen

Høyres Bård Ludvig Thorheim kritiserer i sin kronikk 11.05.22 regjeringens storstilte havvindsatsing for å være «puslete».

Satsingen er tvert imot kraftfull.

Vår havvindsatsing legger til rette for at Norge på under 20 år skal produsere like mye kraft fra havvind som vi gjør totalt i dag.

Havvinden vil sikre det norske kraftoverskuddet, og skal innrettes slik at norske husholdninger og næringsliv får varig lavere strømpriser.

Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad baseres på havvind, og ikke fra fastlandet slik Høyre ønsker.

Det er bra for klima, bra for den kraftkrevende industrien og bra for norske strømkunder. Ambisjonsnivå er viktig.

Viktigere er hva vi faktisk får på plass.

Derfor annonserte regjeringen etter bare fire måneder første del av vår havvindsatsing, med utlysingen av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i høst.

Også her mener Høyre at regjeringen har nedskalert tempoet, en umulig påstand fra den stillstand Høyre hadde i sin havvindutbyggingen.

For Høyre har ingen resultater å vise til. På sine åtte år ble to havvindmøller og ingen utlysninger det målbare resultatet.

Dette til tross for selverklærte store ambisjoner og potensialet i norske havområder, et luftslott av tomme lovnader og selvskryt.

Det Høyre ønsker er en utbygging på «kommersielle vilkår», som både vil gå tregere og betales av norske strømkunder med dyrere strømregninger. Dette mener vi er feil.

Derfor skal staten bidra aktivt i den første utbyggingsfasen i Sørlige Nordsjø og Utsira Nord.

Slik sikrer vi raskere ny grønn kraft til Norge og lavere strømpriser for norske husholdninger og næringsliv.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no