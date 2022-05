Ocean Space Centre-kutt: Ordfører ble lovet ny gjennomgang

En sint Trondheims-ordfører møtte nestlederen i Arbeiderpartiet sent torsdag kveld. – Jeg er veldig glad for at de nå vil gå gjennom tallene på nytt, sier Rita Ottervik (Ap).

Trøndelags Arbeiderparti-politikere var i harnisk etter at det ble kjent at milliardprosjektet Ocean Space Centre utsettes.

Havforsknings-senteret med en prislapp på 8,3 milliarder kroner var blant prosjektene som regjeringen Støre vil utsette – for å spare.

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim fortalte torsdag TV 2 at hun ble meget sint fordi arbeidet allerede er igangsatt.

– Det har vært en fryktelig dårlig prosess for ingen har tatt kontakt med oss eller prosjektledelsen for å rådføre seg, sa en svært skuffet Ottervik. «Uklokt» var ordet hun brukte om egen regjerings avgjørelse.

Fikk en lovnad

Sent torsdag kveld fikk Ottervik et hastemøte med nestleder Bjørnar Skjæran. Og mener hun fikk den lovnaden som nå gjør henne mindre sint.

– Jeg er veldig glad for det de sier om at de nå skal gå gjennom tallene på nytt.

GIGANTISK PROSJEKT: Havforskningssenteret til 8,3 milliarder kroner er ett av prosjektene som regjeringen har valgt å sette på vent eller kutte. Foto: Ill. Ocean Space Centre

– Vi i regjeringa er veldig opptatt av prosjektet Ocean Space Centre, men siden vi nå kutter revidert nasjonalbudsjett med 30 milliarder kroner, må vi gå gjennom kostnadene på de mest kostnadskrevende prosjektene, forteller Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, som også er fiskeri- og havminister.

– Men er det slik at dere nå gjør det de sinte trønderpolitikerne vil, og revurderer utsettelsen?

– Jeg har ikke møtt noen sinte her, bare en tydelig Rita Ottervik, og hun har gitt gode innspill. Så ja, det tar vi med oss videre, vi skal selvsagt se gjennom den informasjonen vi har fått, svarer statsråden.

– Ble du lettet og mildnet over hva Bjørnar Skjæran sier?

– Jeg er veldig glad for at de sier at de vil gå gjennom tallene, for tallmaterialet viser at det er uklokt å utsette. Det blir billigere for skattebetalerne og felleskapet å holde seg til den oppsatte planen, sier Ottervik.

Hun er tydelig på at en utsettelse vil koste hundrevis av millioner kroner.

Det bekreftes av dekan ved NTNU, Olav Bolland, som frykter at en «ned-pakking» av prosjektet nå vil fordyre en senere oppstart med flere hundre millioner.

– Nye lokaler er innleid til ansatte og studenter, til titalls millioner, og dette kommer vi oss ikke unna. Bolland forteller også om inngåtte avtaler med konsulenter og annet nøkkelpersonell som vil kunne forsvinne.

Dekanen mener det ikke bare er å sette alt dette på frys, og ta det opp igjen på et senere tidspunkt.

Folk i ferd med å flytte

– Rundt tusen ansatte har flyttet , eller er i ferd med å flytte, og kontrakter er inngått. Har Ottervik rett i at det sparetiltaket deres egentlig bare er fordyrende?

HEKTISK FLYTTEAKTIVITET: Torsdag var det hektisk aktivitet der det nye senteret skal bygges. Tusen mennesker er flyttet eller i ferd med å flytte. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Det er en side av saken, på den andre siden har en rapport fra Statsbygg fortalt oss at kostnadene ser ut til å stige med nesten 550 millioner kroner, utover prisstigningen, svarer Skjæran. Derfor ligger saken sånn som den ligger, men nå jobber vi videre med den.

– Jeg håper nå at alle gode krefter går sammen, og går gjennom realitetene, det jeg hører blir sagt her er at prosjektet skal gjennomføres, og derfor tror jeg det er klokt å la prosjektet få fortsette som planlagt. Ottervik gir partiets nestleder rett i at kostnadskontrollen er viktig for landet , men tror bestemt at det skal være mulig å ta kontroll over kostnadene.

– Men Ottervik, lover egentlig statsråden noe som helst nå?

– Jo, han lover å gå gjennom tallene på samme måte som statsminister Støre lovte i NRK-sendinga (NRK torsdag, journ.anm.), og det er jeg glad for at de gjør.

Bjørnar Skjæran framholder at det grunnleggende for regjeringa er at man må holde igjen på den offentlige pengebruken, slik at ikke regninga må sendes videre til vanlige folk.

Forbannede trøndere

Også fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) var blant de mange som snakket med høy utestemme på ulike medieflater torsdag. Han kommuniserte ut at han var temmelig forbannet.

Fredag morgen møtte ikke Sandvik som avtalt gjest til Politisk kvarter i NRK. Senere fredag skriver han i en sms til TV 2 at «Jeg forutsetter at de endrer beslutningen». Som svar på vårt spørsmål om hvilken vei dette går.

I en fellesuttalelse fra fire trønderordførere, hjemmehørende i Ap og Sp, heter det at «Beslutningen synes å være tatt på et sviktende grunnlag, og vi ber regjeringen innstendig om å revurdere forslaget i revidert nasjonalbudsjett».