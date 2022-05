Landslagssjefen om Zuccarello: – Ikke helt kjørt

Fredag kveld møter Norge vertsnasjon Finland til åpningskamp i VM. Norge har fått mange tunge forfall før mesterskapet. Nå øyner flere et håp om at den aller største norske stjernen kan bli å se på isen under VM.

Natt til fredag røk Minnesota Wild ut av NHL-sluttspillet. Det betyr at sesongen er over for Mats Zuccarello.

Han er i USA, men det norske landslaget har ikke gitt opp håpet om å få flydd magikeren til Finland for å spille VM-kamper.

– Det er ikke helt kjørt, men han har gått igjennom veldig, veldig mye. Det er en liten sjanse for at han kan komme hit, men vi har ikke gitt opp, sier landslagssjef Petter Thoresen til TV 2 etter Norges formiddagstrening fredag.

KRYSSER FINGRENE: Petter Thoresen har fortsatt et håp om at Mats Zuccarello kommer til VM. Foto: Tore Meek

– Norges desidert største stjerne

Landslagssjefen legger ikke skjul på at han virkelig skulle ønske at Zuccarello ble med til VM.

– Det er en dialog, men vi har ikke altfor stort håp om at det skal skje, for alle vet hva han har gått igjennom denne sesongen. Han har vært kjempegod. Vi skulle gjerne hatt han her, men det er noe med kroppen hans også. Han begynner å bli eldre og må restituere før han skal på arbeid igjen i Minnesota, sier Thoresen med et smil.

TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik krysser i likhet med landslagssjefen fingrene for at Zuccarello kommer til VM.

EKSPERT: TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik håper Mats Zuccarello kommer til VM i Finland. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det ville naturligvis være en kjempeforsterking for det norske laget. Han er Norges desidert største stjerne, og har vanvittige offensive kvaliteter. I tillegg er han et samlingspunkt i garderoben. Med flere forfall fra veteraner, ville Mats sin eventuelle tilslutning til troppen, være en boost på alle måter, sier Erevik.

TV 2 har vært i kontakt med Zuccarellos manager, Kevin Skabo. Han kan foreløpig ikke svare på om nordmannen kommer til Finland.

– Helt rått

Finland er store favoritter før åpningskampen fredag. Det er ventet fulle tribuner og folkefest i gatene i Tampere - hvor Norge spiller alle sine gruppespillkamper.

Thoresen er fullstendig klar over at det skal skje noe helt spesielt om Norge skal ødelegge festen til hockeygale finner fredag kveld.

– Hvordan hadde det vært å ta en skrell her i kveld?

– Det ville vært helt rått! Vi skal jobbe for det og er optimister. Vi skal gi de kamp. Jeg håper publikum blir litt stille og at vi gjør det bra, svarer landslagssjefen.