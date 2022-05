– Seks timer etter at vi dro, angrep Russland

15 anerkjente musikerne fra Kyiv Soloists i Ukraina har vært på flukt siden 23. februar. Nå er de takknemlige for at de får jobbe og bo i Bodø.

Kateryna Mysechko (27) har sommerfugler i magen i det hun skal møte sine nye kollegaer i Arktisk Filharmoni.

– Det er masse hyggelige folk her, men jeg er litt nervøs. Dette blir helt nytt for meg, innrømmer hun.

Fiolinisten er i Stormen konserthus i sin nye og midlertidige hjemby i Bodø.

Hun er en del av det nasjonale kammerensemble, Kyiv Soloists. Orkesteret består av velrenommerte musikere fra hele Ukraina.

Mange av de har vunnet nasjonale og internasjonale musikkonkurranser for sitt arbeid med å presentere Ukrainsk kultur rundt i verden.

23. februar dro de på europaturne.

Første stopp var til Italia, men så gikk Putin og Russland til angrep på Ukraina.

– Vi var heldige, for seks timer etter at vi dro fra Ukraina, gikk Russland til angrep. 23. februar er også siste gang jeg var hjemme. Jeg har ikke sett familien min siden da, forteller hun alvorlig.

De 15 musikerne var plutselig på flukt fra sitt hjemland, Ukraina.

SPENT: 15 musikere fra Kyiv Soloists har hatt sitt første møte med Arktisk Filhamroni Foto: Robin Jensen /TV 2

– Det er så mange følelser. Jeg tror aldri at et orkester har vært i en lignende situasjon før. Vi spilte 46 konserter på to måneder i forskjellige land. Nesten hver dag var en reisedag. Vi dro fra ulike byer for å holde konserter, forteller hun.

Forlot mann- og familie

– Det vanskeligste var å forstå og akseptere at det var krig i hjemlandet vårt. Det å tenke på at familie og venner lider av en russisk invasjon er veldig vanskelig, sier fiolinisten.

27-åringen forlot både ektemann og nær familie. Hun har ikke sett de siden, men prøver å ha jevnlig kontakt på telefon.

– Mannen min får ikke lov til å forlate Ukraina nå. Han har ingen militær utdanning, men må likevel være der. Han er vest i Ukraina, og der er det heldigvis litt tryggere, sier Mysechko.

– Hva med den øvrig familie din?

– Heldigvis er min nærmeste familie i live, men familien til kusinen min bor i Mariupol. Det er vanskelig å holde kontakten. Av og til ringer de fra en nabo. De sier svært lite om forholdene der, men forteller at de er i live og mottar humanitær hjelp, forteller hun alvorlig.

Orkesteret som har vært på flukt rundt i Europa, har rørt mange.

FØRSTE ØVELSE: Assistent dirigent Anna Hartmann i Arktisk Filharmoni fikk 15 nye musikere på plass denne uken. Foto: Robin Jensen/ TV 2

Arktisk Filharmoni fikk i utgangspunktet en henvendelse via Norsk teater- og orkesterforening med en forespørsel om å tilby Kyiv Soloists mulighet om å holde en konsert i Nord-Norge.

– Jeg er så takknemlig

Trenger ro og fred

– Vi ønsket å kunne tilby dem noe mer enn én enkeltkonsert for så bare å sende de av gårde. Da tenkte vi i stedet å inkludere dem i vårt orkester. De trengte ro og mulighet til å slappe av. Derfor var det helt naturlig for oss å hjelpe. De skal være en del av orkesteret frem til august i første omgang, sier Geir Nordeng, orkestersjef i Bodø for Arktisk Filharmoni.

GODT Å BIDRA: Orkestersjef i Arktisk Filharmoni, Geir Nordeng, får gode tilbakemeldinger fra musikerne i Kyiv Soloists. Foto: Robin Jensen / TV 2

Å ta imot et orkester på 15 personer krever en del.

De skal ha et bosted og jobb og dette skulle skje raskt. I løpet av kort tid stilte både Bodø kommune, lokalt næringsliv, Nordland Musikkfestuke og Bodø2024 opp med både husrom og ansettelser.

– Dette er så nært kjernen av Europeisk Kulturhovedstad vi kan komme. Vårt oppdrag er å bidra til kulturelt mangfold og samhold, og det har dessverre aldri vært viktigere enn akkurat nå, sier Henrik Sand Dagfinrud, programsjef Bodø2024.

Stort spleiselag

Oppholdet i Bodø er et spleiselag mellom flere aktører og koster rundt fire millioner kroner.

– Vi har fristilt rundt en drøy million kroner til formålet og er utenfor det som var våre opprinnelige planer. Formålet med å skaffe de en trygg havn er så viktig for oss, at vi stiller gladelig opp. Arktisk Filharmoni stiller opp med hele sitt apparat, og vi opplever også at det er en god dialog med myndighetene, sier Sand Dagfinrud.

Bodø ble i 2021 en friby for forfulgte kunstnere fra hele verden.

Kyiv Soloist fra Ukraina er nå en del av Arktisk Filharmoni

– Vi er en friby for kunstnere på flukt, og jeg synes det er veldig flott at Arktisk Filharmoni har tatt initiativet til dette, og jobber tett med både Bodø2024 og Musikkfestuka for å få dette til. Solidariteten i Bodø er sterk, og det er utrolig mange som bidrar i flyktningkrisen. Jeg er utrolig stolt av hvordan Bodø-samfunnet har møtt flyktningsituasjonen og hvordan folk stiller opp, sier Ida Maria Pinnerød (Ap), ordfører i Bodø kommune.

Opplever stor raushet

Kateryna Mysechko og de andre musikerne bor nå sammen i flere hus i Bodø. Det har vært mulig takket være prosjektet Molobyen som hadde flere tomme hus stående.

Her får de tid til å slappe av og tenke på noe annet mellom øvelsene. Den rausheten de nå opplever i Bodø, setter de utrolig stor pris på.

– Vi er veldig takknemlige overfor alle de vi har møtt, og spesielt folk i Bodø og Arktisk Filharmoni, De har lagt alt til rette for oss. Mange andre flykninger har det ikke slik som oss. Vi får lov til å jobbe mens vi er her. Det er viktig å ha noe å gjøre, forteller hun.

Det er veldig spesielt å sitte i et hus i Bodø å se utbombede landsbyer og mennesker på flukt fra hjemlandet. Det gjør vondt og det kommer mange følelser når orkesteret spiller stykker fra sitt hjemland.

FØRSTE MØTE: – Nervene gikk fort over etter øvingen med nye kollegaer i Arktisk Filharmoni, sier Kateryna Mysechko fra Ukraina. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Musikk er veldig subjektivt. Når vi har konserter og kommer til partier som minner oss om Ukraina, da er det tungt å tenke på all bombing og skyting. Det er vanskelig å prestere, men det er også partier der musikken får meg til å glemme det som skjer. Det er terapi og tanker forsvinner bort fra krigen, forteller 27-åringen.

Nå vil musikerne i Kyiv Soloists bruke makten som ligger i musikken til å hjelpe landet sitt fremover.

– Vi må hjelpe Ukraina

– Vi skal bruke musikken til å spre informasjon om Ukraina til resten av verden. Vi kan snakke om hva vi mener om den russiske invasjonen, samtidig som vi skal bruke det vi tjener på konsertene til å hjelpe Ukraina. Det er veldig viktig for oss å stoppe krigen, eller å prøve å få dem til å stoppe tidligere, sier fiolinisten.

– Når kan du flytte hjem til Ukraina igjen, tror du?

– Jeg har planer om å dra hjem på besøk når vi får noen dager fri i juni. Da håper jeg å få se familien i en kort stund. Jeg er svært takknemlig for at jeg nå har fått jobb her i Bodø, det er ikke alle flyktninger som er like heldige som oss, sier Kateryna Mysechko, musiker i Kyiv Soloists.