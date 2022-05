Nå skal Dag Otto bli turistenes selfiefavoritt

Politikerne i Rauma har bestemt at bysten av sjefen i Kompani Lauritzen skal plasseres sentralt mellom Tindemuseet og Romsdalsgondolen midt i turistløypa i sentrum av Åndalsnes.

PÅ SOKKEL: Oberst Dag Otto Lauritzen. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Dette biir garantert en turistattraksjon, mener ordfører Yvonne Wold.

Bysten kom på plass i går ettermiddag og nå skuer obersten med skarpt blikk vestover.

Turistene er fra seg av begeistring og familien Sjaavaag fra Risør stoppet for fotografering.

– Vi har jo sett på Kompani Lauritzen og snakket om at vi måtte stoppe på Åndalsnes for å se på bysten av Dag Otto, forteller Ståle Sjaavaag som er på vei til Molde i konfirmasjon.

Datteren Hanne Dortea er også full av beundring.

– Jeg synes den er veldig fin!

Oppgitt

Obersten selv er ikke spesielt begeistret når ordføreren ringer han opp for å høre hva han mener om plasseringen.

– Jeg synes faktisk det er litt pinlig! Det er flaut at jeg er den personen som står der på sokkel. Men jeg setter jo pris på at dere bryr dere da, sier Dag Otto Lauritzen.

Bysten er et resultat av kollega Kristian Ødegårds elleville plan om å skjenke Åndalsnes og Rauma kommune en gave i takknemlighet for at Kompani Lauritzen har blitt så godt mottatt av lokalbefolkningen etter tre innspillingsrunder lokalt.

Men da obersten ble kjent med planene, ble han mektig irritert.

– Nå ble jeg helt kvalm. Den er ikke fin, sa obersten mens han forsvant ut av rommet og slengte døra igjen.

Her kan du se reaksjonen da bysten ble pakket ut i et av programmene som ble vist på TV 2.

– Nå ble jeg helt kvalm

Ordføreren i Rauma er derimot kjempestolt over både bysten og plasseringen.

STOLT: Ordfører Yvonne Wold er fornøyd med at bysten nå har fått en permanent plassering i sentrum av Åndalsnes. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Vi har fått enormt med henvendelser om hvor bysten skulle plasseres etter at den ble avduket i TV-serien. Når vi ser hvilken selfiemagnet Rampestreken ble etter at den ble vist frem på Kompani Lauritzen, tror jeg det samme vil skje med bautaen her i sentrum, gliser ordføreren.

TILHENGER: Solveig Woldseth er stor tilhenger av Kompani Lauriizen. Foto: Arne Rovick / TV 2

Solveig Woldseth var også raskt oppe med mobilen for å få tatt bilde. Hun elsker Kompani Lauritzen og var til stede under sermonien da bysten ble skjenket kommunen.

– Dette er helt topp! Turistene vil flomme til for å ta bilde, sier Woldseth.

Tyveriobjekt?

De siste to årene har det blitt satt turistrekord i Rauma - mye takket være enorm eksponering via den populære TV-serien. Nå åpner Dag Otto opp for at han også plutselig dukker opp som turist på Åndalsnes,

– Det er viktig å få sagt at dette ikke var min idé. Men jeg får ta med meg kona opp for å se på den da, sier han lattermildt.

Obersten er opptatt av den nye turistattraksjonen får stå i fred.

– Jeg får håpe at den får stå uforstyrret og at ingen ødelegger den, sier Dag Otto til TV 2.

Ordføreren er heller ikke bekymret for at bysten skal bli gjenstand for tyveri.

– Bare prøv å rikke på den! Den er massiv og tung. Samtidig er området rundt her godt overvåket, sier Wold.