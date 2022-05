Monica (47) tok et overraskende yrkesvalg etter at hun mistet sin dødfødte sønn

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Verden raste sammen da Monica Wathne og ektemannen mistet sønnen Milano i uke 40. I sorgen bestemte hun seg for å gjøre et karriereskifte.

Vi må skru tiden tilbake til sommeren 2019. Det er midt i fellesferien og den lille familien på tre skal bli til fire. Aksel skal bli storebror for første gang, og Richard og Monica Wathne skal bli tobarnsforeldre.

Paret fra Stord er i sluttspurten av graviditeten. Så bestemmer de seg for å ta en ekstra ultralyd i uke 40 for å se at alt er i orden med babyen, som hadde fått navnet Milano.

MISTET SIN UFØDTE SØNN: Familien Wathne mistet sønnen Milano i uke 40. Foto: Privat

– Da fikk vi beskjed om at han var død. De fant ingen hjertelyd. Alt hadde sett bra ut fram til det, forteller Monica til God morgen Norge.

– Det var en stor krise. Hele verden raste sammen, og jeg hadde tusen tanker i hodet på en gang. Jeg tenkte: «Dette kan ikke være sant».

Det var tid for fødsel. Vel vitende om hva som ventet dem i den andre enden.

– Det var helt forferdelig, for vi hadde ingen gevinst etterpå. Vi reiste tomhendt hjem fra sykehuset.

Gikk på en smell

Dagene gikk. Monica sin umiddelbare reaksjon var å sikre at Richard og Aksel skulle klare seg videre i hverdagen uten lillebror. Først da Aksel var tilbake i barnehagen og Richard returnerte til jobben som lærer etter sommerferien, kom smellen.

– Jeg taklet ikke å være hjemme alene. Jeg kjente angsten kom. Jeg var hos en venninne hver dag etter barnehagelevering. Jeg klarte ikke å dra hjem til tomt hus. En dag sa det stopp. Jeg kjente at tak og vegger gynget og kom mot meg. Jeg husker ennå tanken at: «Nå klikker det for meg».

Monica ringte en venninne, som kom bort. Da Richard kom hjem, la hun alle kortene på bordet. Hun slet. Han ble sykemeldt 50 prosent for å hjelpe henne tilbake til hverdagen og livet igjen.

Endret retning

Midt under denne tøffe perioden møtte hun Pia Cyren. De ble gode venninner, og Pia fortalte om jobben sin som begravelsesagent. En nysgjerrighet ble vekket i Monica.

– Hun fortalte om hvor fint yrket begravelsesagent var, hvor flotte ting man kunne gjøre, og hun snudde øyeblikket til noe positivt på en eller annen måte.

47-åringen fant sin nye drivkraft: Å hjelpe andre i sorg.

Etter en samtale med ektemannen bestemte hun seg for å satse. Ettersom dette ikke er en utdanning, var hun avhengig av at noen ville lære henne opp. Etter hvert fikk hun napp hos Ølen Begravelsesbyrå. Nå driver hun sin egen avdeling.

Hun påpeker at jobben ikke er så dyster som mange skal ha det til.

– Det er ikke bare trist. De fine samtalene du har med pårørende betyr så mye, for du ser hvor godt du kan gjøre for dem, og hjelpe dem på veien. Den takken du får etter en samtale eller begravelse, den er helt fantastisk, sier hun.

NY KARRIERE: Etter tapet av sønnen Milano bestemte Monica seg for å bli begravelsesagent. Foto: Privat

Monica forteller at det er svært få som snakker om døden med sine nærmeste. Som for eksempel hvordan de vil ha sin begravelse. Hadde flere gjort dette, hadde sorgprosessen blitt enklere, tror begravelsesagenten.

– Det er klart det er vondt, men jeg tenker det er viktig å kunne ta døden litt tilbake og snakke om det. Alle snakker om fødsel, og selvfølgelig er det helt naturlig, for alle gleder seg, men døden er også en naturlig ting. Jeg tror det er viktig å sette fokus på det.

Endelig en familie på fire

– Jeg har møtt mange flotte mennesker som jeg aldri hatt blitt kjent med hadde det ikke vært for Milano, sier Monica.

Nå, nærmere tre år senere, har familien blitt til fire. Aksel på syv år har blitt storebror til Aleksander på snart to år.

FAMILIE PÅ FIRE: For to år siden ble familien fullkommen. Foto: Privat

– Vi har det veldig fint i dag. Det er oppturer og nedturer, men det skulle bare mangle, fordi vi har vært gjennom noe av det såreste du kan oppleve. Men jevnt over går det veldig fint, avslutter hun.