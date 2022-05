Reagerer på ny Newcastle-drakt: – Det kan umulig være tilfeldig

Newcastle United vil neste sesong spille i Saudi-Arabias farger, skriver flere engelske aviser, deriblant The Daily Mail.

Klubbens nye bortedrakt vil være hvit og grønn, og er svært lik landslagsdraktene til Saudi-Arabia.

Saudi-Arabias statskontrollerte investeringsfond, Public Investment Fund, eier 80 prosent av klubben. Etter oppkjøpet har kritikken haglet, ettersom Saudi-Arabia er en versting på områder som menneskerettighetsbrudd og likestilling.

REAGERER: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF) fikk godkjent sitt oppkjøp av Newcastle i begynnelsen av oktober i fjor. Fondet har i skrivende stund 500 milliarder dollar på bok, men kritikerne mente klubben ble kjøpt med «blodpenger».

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg reagerer kraftig på at Newcastle skal spille i de saudiarabiske fargene neste sesong.

– Jeg syns det er fryktelig synd at Newcastle skal spille i det som ser ut som en blåkopi av Saudi-Arabias landslagsdrakter. Det styrker selvfølgelig den synlige koblingene mellom Newcastle og Saudi-Arabia, og vil gjøre det enda lettere for Saudi-Arabia å markedsføre seg gjennom Newcastle. Disse bortedraktene forsterker bildet av Newcastle som Saudi-Arabias representanter i Premier League, sier hun til TV 2.

Meningene blant Newcastle-fansen har vært delte etter at klubben fikk de omstridte eierne. Finstad Berg tror derfor at deler av fansen vil gå til innkjøp av den nye bortedrakten til klubben.

– En del fans vil sikkert kjøpe den, og jeg tipper draktsalgene i Saudi-Arabia kan skyte i været. Men jeg ser også for meg at mange supportere kvier seg for å bli med på dette propagandakjøret, poengterer Finstad Berg.

Newcastle United 22-23 Away Kit leaked pic.twitter.com/Ts8wJvwZ05 — Ayça (@aycazehraakcay) May 12, 2022

Sportskommentatoren er overbevist om at det ligger en klar strategi bak avgjørelsen om å endre bortedraktene til fargene i det saudiarabiske flagget.

– Jeg tror ikke disse draktfargene er tilfeldige. De er så påfallende like de saudiske landslagsdraktene at det umulig kan være en ren tilfeldighet. Det ser ut som strategisk PR-arbeid der man har funnet enda en måte å koble klubben opp mot de nye eierne. I tillegg vil det sannsynligvis styrke Newcastle sin posisjon i Saudi-Arabia. Man kan få tilgang på et nytt marked, understreker Finstad Berg, før hun slår fast:

– Det eneste positive med disse draktene er at det er et så tydelig forsøk på å utnytte klubben for å fremme Saudi-Arabia at det tvinger folk til å forholde seg til det faktum at klubben har eiere fra et av verdens kjipeste regimer".