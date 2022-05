Kreml vurderer støtte til Nord-Korea

Gjennom den lange koronapandemien som har herjet i verden over to, har Nord-Korea nektet for alt av smittetilfeller. Torsdag bekreftet regimet for første gang et koronautbrudd i landet.

Kun en person skal ha dødd av viruset, mens fem andre skal ha dødd som følge av feber, ifølge NTB.

I etterkant har Sør-Korea varslet at de vil hjelpe med vaksiner, og nå henger Russland seg på.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters varsler Kreml at de vil vurdere å hjelpe Nord-Korea med levere vaksiner, dersom landet skulle sende inn ønske om det.

Det er ikke kjent hvordan Nord-Korea stiller seg til vurderingen fra Kreml.