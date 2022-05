Oi! Hva driver skogens konge med?

– Den ville vel trene litt før skogen kalte, sier Kvernflaten til avisen Gudbrandsdølen Dagningen, som først omtalte de unike elgbildene.

Det var torsdag kveld Kvernflaten kikket ut av stuevinduet. Han sperret opp øynene da han så elgkalven klatre opp på trampolinen.

Og forteller TV 2 at han har blitt nedringt av andre medier som ønsker å høre historien om trampoline-elgen i Galterudskogen ved Lillehammer.

KLATRER: Kvernflaten fikk tre blinkskudd av trampoline-elgen. Foto: Tore Kvernflaten

– Du er nummer sju som ringer, så dette er helt ellevilt. Jeg rekker ikke å svare alle.

– Elgkalven tråkka forbi fire hus i nabolaget før den kom opp til meg. Den sto og summa seg oppe på trampolinen en liten stund, og jeg klarte å få knipset noen bilder, forteller Kvernflaten.

– Ble det noen hopp og sprett på elgen?

– Nei, den gjorde ikke det. Den sto der bare i kort tid. Og jeg var jo livredd for at den skulle gå igjennom duken. Da hadde den jo blitt stående fast, noe som kunne blitt et stort problem. Men den kom seg ned for egen hjelp ved skli ned på duken og hoppe av trampolinen

FERDIG: Her ser det ut til at trampoline-testingen er over. Foto: Tore Kvernflaten

Tore Kvernflaten begynner å forstå at han har tatt helt unike bilder som kanskje vil gå verden rundt.

For ingen har sett en elg på trampoline før.

– Jeg har en kollega som ringte og sa at de bildene der kommer til å havne både i Canada og USA, sier han.