Fersk rapport legger grunnlaget for Sveriges Nato-beslutning

Fredag presenterte regjeringen og Riksdagen i Sverige en rapport som er avgjørende for beslutningen om en mulig Natosøknad.

Seks av åtte partier i Riksdagen stiller seg bak sikkerhetsanalysen som fredag ble lagt fram. Rapporten danner grunnlaget for Sveriges Nato-beslutning, melder NTB.

– Vi har kommet fram til et troverdig produkt for den kommende beslutningen, sa Sveriges utenriksminister Ann Linde (S) under pressemøtet der analysen ble presentert.

Oppdateres.