Fotoknudsen slettet alle bildene: – Ville bare gråte

Trine Abrahamsen hadde lagret bilder fra mange familiebegivenheter i bildelagringstjenesten Minnebanken hos Fotoknudsen.

Gjennom en årrekke hadde hun lastet opp bilder fra fødsler, dåp, konfirmasjon og andre milepæler. Også bilder av barnas avdøde besteforeldre og oldeforeldre var lagret i Minnebanken, som lover sikker lagring av bilder.

Trine hadde ikke brukt banken siden 2019, men da hun nylig logget seg inn for å plukke bilder til den yngste sønnens konfirmasjon, fikk hun sjokk. Alle bildene var borte.

Trist beskjed

– Først trodde jeg egentlig ikke at det var uopprettelig. Regnet med at bildene fantes en plass, og at jeg fikk dem tilbake, eventuelt mot betaling, sier Trine.

Minnebanken: Fotoknudsens Minnebank lover sikker lagring av bilder.

Lagringen utløper 12 måneder etter siste bestilling. Deretter sendes det ut varsel på e-post om: «Sletting av din Minnebanken-konto».

Men da hun ringte Fotoknudsen, fikk hun beskjed om at bildene er borte for alltid.

– Da ville jeg bare gråte.

Selskapet forklarte henne at de hadde sendt tre e-poster der det går fram at bildene ville bli slettet om hun ikke responderte. Men Trine sier verken hun eller mannen har sett e-postene, og at de i ettertid heller ikke har klart å finne dem.

– Vi har kikket i søppelpost også, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Nye krav til lagring

Produktdirektør i Fotoknudsen, Raymond Michelsen, sier det som har skjedd er veldig leit, men mener selskapet har gjort det de kunne.

– Etter at det nye datalagringsdirektivet kom kunne vi ikke lenger lagre kundenes bilder uten gyldig grunnlag. Gyldig grunnlag er aktive brukere som jevnlig bruker tjenesten, forklarer han.

NYE KRAV: Produktdirektør i Fotoknudsen, Raymond Michelsen sier det som har skjedd er leit. Foto: Raymond Michelsen

Dermed ble det sendt ut advarsler på e-post om at bildene blir slettet om man ikke responderer.

– Vi har solide rutiner som sikrer at e-postadressene vi sender til er aktive, og at e-posten når fram til innboks, sier Michelsen.

Han spekulerer i om e-postene sendt til Trines familie kan ha havnet i søppelpost, og deretter automatisk blitt slettet etter en viss tid.

Han forteller at det også er tydelige advarsler på nett og i mobilappen, som man må trykke ok på, om det samme. Disse «pop upsene» kom i 2020, altså etter at Trine var inne i Minnebanken sist.

Han erkjenner likevel at de ikke kan vite om mottaker har lest e-posten, og at bildene slettes uavhengig av dette.

Michelsen bekrefter også at Trines bilder hos Minnebanken er borte for alltid.

Mistet bilder fra sønnens oppvekst

Ingjerd N. Botnmark har også gått på denne smellen. Da hun logget seg inn i Minnebanken, var bildene borte.

Ingjerd mener at hun trolig har mistolket e-posten som reklame fra Fotoknudsen, og dermed ikke lest den.

– Fotoknudsen sender ut ganske mye reklame, og det er fort gjort å tenke at det sikkert er nok en sånn e-post, sier hun.

Ingjerd mistet bilder fra sønnens oppvekst, i tillegg til bilder fra en venninnetur til Italia.

– Jeg har nok noen av dem lagret andre steder, men en del er også borte for godt, sier hun.

Michelsen mener at e-postene som informerer om utløp av lagringsperiodene er tydelig merket.

– Uerstattelige

For Trine Abrahamsen har det aller meste av bilder fra milepæler i barnas liv gått tapt.

– Det er jo bildene av ungene og annen familie jeg virkelig savner. For meg er bildene uerstattelige, jeg har kun noen få igjen på telefonen, sier hun.

– Jeg mener Fotoknudsen burde forsikret seg om at vi hadde lest og forstått at de kom til å slette bildene. For eksempel ved å ringe, eller kontakte oss på annen måte før de gikk så drastisk til verks.

Michelsen mener de ikke har mulighet til å ringe kundene.

– Som markedsleder på nett i Norge er det vanskelig for oss å følge opp enkeltkunder på andre måter enn via vår standard kommunikasjonskanal, som er digital kommunikasjon per e-post.

Han legger til:

– Vi vil ta denne tilbakemeldingen til etterretning og undersøke om vi i fremtiden kan være enda tydeligere i vår kommunikasjon.