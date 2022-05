Her er Norges nye friidrettsfamilie

For i familien Rooth har de idrett på brødskiva både morgen og kveld. Det er kanskje ikke så rart når pappa Espen Rooth var i norgestoppen i friidrett, og mamma Mette har vunnet europacupen i håndball med Bækkelaget.

– Jeg har aldri blitt presset til noe som helst. Men å drive idrett har egentlig aldri vært noe valg. Det ligger ikke i vår families natur å ligge på sofaen, ler Markus Rooth.

VOKST OPP MED IDRETT: Markus Rooth har drevet med idrettsaktivitet så lenge han kan huske. Foto: Erik Mondrad-Hansen

Helt fra han ble født har lek, idrett, og allsidighet vært dyrket av engasjerte og aktive foreldre.

For 14 dager siden satte han en kruttsterk norsk rekord i tikamp i Italia på 8307 poeng. Han er kvalifisert for både EM og VM. Og han er klokkeklar på hvem han kan takke for suksessen.

– Uten familien har jeg aldri vært der jeg er i dag. Både når det gjelder tilrettelegging, og det samarbeidet vi har på trening er helt uvurderlig for meg.

Lillesøster satser syvkamp

Og han er ikke alene. Lillesøster Kajsa (18) satser også på mangekamp. Og er et stort talent. Men ambisjonene i år er å komme til U20-VM på 100 meter hekk i sommer.

– Det er det som er målet i alle fall. Jeg er jo mangekjemper i bunn. Men på grunn av noen «vondter» som skyldes at jeg vokser, så kan jeg ikke gå syvkamp. Så får jeg se om jeg klarer målet, sier jenta med 13.98 i pers på korthekken.

SATSER FRIIDRETT: 18-år gamle Kajsa Rooth jobber for å nå U20-VM. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Den yngste i flokken, Martine (12), føyer seg bare inn i rekken. Hun spiller håndball, og er med på friidrett.

– Håndball er gøy, men jeg tenker at det er friidretten som frister mest å drive med etter hvert, sier hun.

Mens både Markus og Kajsa har pappa Espen som hovedtrener, er det mamma Mette som følger minstejenta tettest.

– Jeg trener mest med mamma. Hun hjelper meg og forteller hva jeg skal gjøre, smiler hun.

FÅR TETT OPPFØLGING: Mamma Mette følger med på styrkeøvelsene til Martine. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Pappa Espen liker egentlig ikke å kalle seg selv trener.

– Jeg kaller meg mest vaktmester, ler han.

For i en kompleks idrett som mangekamp har de knyttet til seg god kompetanse fra blant andre verdensmestrene Andreas Thorkildsen (spyd) og Hanne Haugland (høyde).

– Det er helt nødvendig. Jeg har ikke kunnskap om mange av de tekniske øvelsene de driver med. Jeg var jo bare en enkel løper som løp én runde. Hvis jeg måtte løpe mer, så løp jeg meg bort, humrer han.

Men han gjør en vanvittig jobb med logistikken. Før hver eneste økt barna skal ha, får de et nyutskrevet Excel-ark med hva de skal gjøre på trening. Oversikten er total.

– Jeg har registrert all trening på dem daglig siden de var 12-13 år gamle. Til og med gymtimene er registrert, forklarer han.

Dette gir ham full oversikt over belastningen slik at treningen over tid ikke skal bli for hard.

SPESIALIST: I diskosringen får Markus hjelp av trener Thomas Rossvold. Men det er pappa Espen som har kontroll på helheten. Foto: Ellen Kessel

Markus er full av lovord om farens innsats.

– Han bruker mer tid på min idrett enn det jeg gjør selv. Jeg bruker mye tid jeg også. Men han er med på hver trening. I tillegg sitter han to-tre timer etterpå og strukturerer ting.

Norge har de siste årene blitt godt kjent med familien Ingebrigtsen. Og innen friidretten er det mer regelen enn unntaket at de beste utøverne har folk fra familien som enten er trenere, eller organisatorer. Som for eksempel i Team Warholm, Team Guttormsen, eller Team Jæger.

Så hvorfor er det blitt sånn?

– Det er vanskelig å svare på. For vår del startet det egentlig med at vi ønsket å trene barna våre, og være sammen med dem, sier mamma Mette.

Espen Rooth tror fordelene ofte danker ut ulempene med at familien har sentrale roller.

– Spesielt når det kommer til restitusjonen. Vi ser ungene våre hele døgnet. Vi vet hvordan de spiser, og hvordan de sover. En trener har oversikt over det som skjer på treningen. Men ikke det hele bildet.

SEIERSKLEM: Pappa Espen gratulerer sønnen med ny norsk rekord i tikamp. Foto: Privat

Dessuten er det sosiale viktig i familien Rooth.

– Både jeg og Espen liker å være sammen med barna på trening. Også når vi ikke er trenere selv. Da sitter vi på tribunen og følger med, sier Mette Roth.

Akkurat det er Kajsa glad for.

– Vi har det travelt nok som det er i hverdagen. Så om vi ikke hadde vært sammen som familie på trening, så hadde vi nesten ikke sett hverandre, sier hun.

Derfor prioriterer de ofte slike økter som TV 2 får være med på. Det er like mye livsstil og familiært samvær som trening.

Både mamma og pappa var selvsagt til stede da Markus satte den norske rekorden i tikamp i Italia. For dette er et prosjekt de gjør sammen. Det minner på mange måter om det Team Ingebrigtsen har gjort i alle år fram til i vinter.

Det store spørsmålet er om Markus Rooth kan leve opp til det gode resultatet på 8307 poeng når han skal ut i sin neste tikamp i EM.

– Det er vanskelig å si. Jeg hadde dagene. I flertall. Det er sjelden man lykkes i alle øvelsene på den måten. Men samtidig er det jo det man jobber mot. Jeg skal i alle fall gjøre det jeg kan, sier Markus.

JUBEL: Markus Rooth var i ekstase etter å ha perset i flere øvelser da han satte norsk rekord i tikamp. Foto: Privat

For ordens skyld. Resultatet han oppnådde i Italia hadde gitt medalje i flere tidligere europamesterskap.

Men i familien Rooth har man mest fokus på neste treningsøkt.

– I sommer skal vi jobbe litt ekstra med de øvelsene han har muligheter til å bli litt bedre på. Jeg er ikke så opptatt av resultatene, men av utvikling. Og at vi kan stabilisere resultatene på et jevnt høyt nivå.

Og selv om de ikke snakker høyt om medaljer, så trenger man ikke presse hardt for å få fram optimismen hos mamma Mette.

– Du er europamester i håndball. Kan sønnen din også bli europamester?

– Ha-ha, det vil jeg nesten ikke svare på, ler hun.

– Selvsagt kan han det, men det er veldig mye som skal klaffe. Det viktigste er at han er fornøyd med det han gjør selv. Men samtidig blir det jo litt feil hvis mamma sier at det ikke går. Så det er lov å være litt positiv, er det ikke det? sier hun og ler.

EM går av stabelen i München i midten av august.