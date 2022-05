Marte klaget – ble hengt ut som «nettroll» av bedriften

I programmet «Falske brukeromtaler» avdekker TV 2 hjelper deg at det florerer av falske omtaler på plattformer som Trustpilot, Tripadvisor og Google. Ett av selskapene som omtales i programmet, er Tekshop.

Nettbutikken driver salg av alt fra elektronikkprodukt til treningsutstyr, og har sitt hovedkontor i Bergen.

Selskapet kobles til mistenkelige omtaler, men også deres håndtering av dårlige brukeromtaler vekker oppsikt.

«Få deg noe annet å gjøre!»

Marte Lindeberg kjøpte et produkt hos Tekshop.no som ikke sto til forventningene. Som kunde var hun misfornøyd med både produkt og kundebehandling, og hun la derfor igjen en negativ omtale på Trustpilot.

«Helt forferdelig! Styr unna», skrev hun i omtalen.

Tekshop var raske til å svare på Trustpilot:

«Nei, vi har ingen bestilling fra Marte Celine. Vært så snill, slutt å juks. Få deg noe annet å gjøre, nettroll eller hva du enn er!!»

Og videre skriver de:

KALLER KUNDER FOR NETTROLL: Flere kunder som har lagt igjen negativ omtale av Tekshop på Trustpilot, er blitt kalt juksere og nettroll av bedriften. Foto: Skjermdump/Trustpilot

«Kjære leser dette er en fake review. Trustpilot ser på saken»

Men Marte Celine er en ekte kunde.

– Nei, jeg er ikke et nettroll. Jeg synes det er så uprofesjonelt og latterlig. De kan jo ikke oppføre seg sånn, sier Marte Lindeberg.

– Dårlige anmeldelser, eller ærlige anmeldelser, er de ikke så glade for, legger hun til.

Marte er heller ikke alene om å ha blitt møtt med dette svaret etter å ha lagt igjen en negativ omtale.

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med Stein Spjelkavik, som fikk nøyaktig samme behandling av selskapet.

«Nei, vi har ingen bestilling fra Stein Spjelkavik. Vært så snill, slutt å juks. Få deg noe annet å gjøre, nettroll eller hva du enn er!!»

Stein Spjelkavik forteller at også han er kunde av Tekshop, og at han la igjen en negativ omtale da han var misfornøyd med et LED-lys han kjøpte på nettbutikken.

TV 2 hjelper deg har sett eksempler på flere oppsiktsvekkende svar fra selskapet, som følge av at kunder har lagt igjen negativ omtale.

Beklager

Tekshop forsvarer dette med at de lenge har hatt utfordringer knyttet til falske anmeldelser på nett.

Daglig leder Kadar Jama sier følgende om hvorfor de kalte kunde Marte Lindeberg et nettroll.

– Hun hadde et dobbeltnavn, for det første, og vi fant ikke ut hvem den kunden var. For det andre så var det en mistenksom måte hun skrev på, at hun angrep oss på en alvorlig måte. Vi beklager og håper hun får et bra liv. Vi beklager på det sterkeste at det skjedde med henne, sier han.

Selskapet forklarer videre at de har hatt store utfordringer med falske anmeldelser, og at de helt enkelt har trodd at også disse var falske.

I programmet går det fram at det florerer av falske anmeldelser på plattformer som Trustpilot.

– Våre retningslinjer er helt tydelige på at å skrive eller oppfordre til å skrive falske anmeldelser på Trustpilot ikke er tillatt, og noe vi absolutt ikke tolererer. Problemet med falske anmeldelser utvikler seg konstant, men vi arbeider kontinuerlig med å sikre at vi tar riktige skritt overfor falske anmeldelser på siden, skriver Alexander Elverlund, Senior PR & Corporate Communications Manager i Trustpilot.

I programmet svarer også de andre plattformene på hvordan de jobber for å få bukt med problemet.

Skylder på konkurrentene

Trustpilot sier de har tatt grep overfor Tekshop, som følge av anmeldelser som bryter med plattformens retningslinjer.

– Vi har vært oppmerksomme på Tekshops modus en god stund. I november 2020 sendte vi dem et såkalt «Cease & Desist»-advokatbrev på grunn av forsøk på juks. I de siste 12 måneder har vårt Content Integrity-team oppdaget og fjernet 161 av 317 mottatte anmeldelser på Tekshops Trustpilot-profil. De fleste anmeldelser er fjernet på bakgrunn av sterke tegn på juks, inkludert anmeldelser laget av såkalte «review sellers» , sier Elverlund i Trustpilot.

Tekshop på sin side tar avstand fra falske anmeldelser, og påstår at det er konkurrenter som har laget disse for å sverte bedriften.

– Så saken er at det er våre konkurrenter som har gjort det. Dette er en litt sånn ny, revolusjonerende, smart og skarp strategi. Som de gjør for å rett og slett fjerne og eliminere mange av våre positive kundeanmeldelser, så det er egentlig der hele denne konflikten og denne konkurransen er, sier Kadar Jama.