Stjerneduo på TikTok

Med bare to prosent syn har Andrea Olvin og førerhunden Ortis tatt TikTok med storm. Førerhundens unike talent sjokkerer seerne og hjelper Olvin å leve et normalt liv.

– Hvordan kan du som blind filme dine egne videoer?

Dette er et av mange spørsmål 25 år gamle Andrea Olvin får daglig på sin TikTok-kanal.

Men det å være blind er ingen hindring for Olvin. Hun jobber fulltid, har egen leilighet, strikker, sykler og filmer sine egne videoer til TikTok.

VIDEO: Andrea ser ikke hva hun selv filmer, men på TikTok ser hundretusener hva hun har filmet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

ORTIS: Førerhunden Ortis slapper av hjemme, før han skal ut å jobbe. Foto: Ingvild Gjerdsjø

– Det er ikke så mange andre blinde som er på TikTok, og ingen med førerhund.

Olvin har alltid vært interessert i foto og video. Sammen med søsteren Kristin bestemte hun seg for å prøve å legge ut noen av videoene hun hadde laget om seg selv og Ortis på TikTok.

– Vi tenkte at det verste som kan skje er at ingen ser på. Det som skjedde var at folk så på, forteller Andrea.

REGN: På TikTok er det noen som lurer på hvordan blinde vet hva slags vær det er. - Jeg strekker ut armen og kjenner om det kommer dråper, sier Andrea leende. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Snakkende vekt og faste plasser

Flere av videoene 25-åringen har lagt ut er sett nesten en halv million ganger.

– Jeg ble veldig overrasket. Det virker som det er ganske få nordmenn som vet hva det betyr å være blind, sier Olvin.

I videoene sine viser hun hvordan hun måler opp mel med en snakkede vekt. Hvordan hun sminker seg uten å kunne se og hvordan kjøkkenet er nøye organisert.

Ingenting er umulig, ting tar bare litt lenger tid.

– Jeg orienterer meg ganske lett rundt i leiligheten siden jeg vet hvor alt står. Det er ingen andre som får ta ting ut av oppvaskmaskinen min, for da kan ting plutselig bli borte, sier hun.

KLESSKAPET: Ved å kjenne på stoffet, vet Andrea hvilket plagg hun tar på seg. Foto: Ingvild Gjerdsjø Les mer KUTTING: Ved hjep av spesialhjelpemidler på fingrene, unngår Andrea å kutte seg. Foto: Ingvild Gjerdsjo Les mer VIDEO: I dagens TikTok video, lager Andrea pizza. Foto: Ingvild Gjerdsjo Les mer

Selv om alt i leiligheten har sin faste plass hender det at ting plutselig blir borte. Midt i matlagingen finner Olvin plutselig en ring på kjøkkenbenken som har vært borte i flere uker.

– Denne har jeg lett etter, sier hun høyt.

Føler seg frem

Etter mye prøving og feiling har Olvin funnet sin egen måte å filme videoer og redigere dem sammen.

Ved å føle seg frem og beregne vinkelen på kameraet treffer hun stort sett motivet hun skal filme, og ved å si høyt hva hun gjør, klarer hun å finne tilbake til klippene senere.

– Det går egentlig veldig fint å være blind. Du må bare gjøre ting litt annerledes. Du kan filme selv om du ikke ser hva du filmer.

Sjelden og alvorlig sykdom

Olvin var bare 12 år gammel, da hun ble diagnostisert med den alvorlige øyesykdommen Stargardt. Siden det har hun gradvis mistet mer og mer av synet.

BLIND: Ved første øyekast er det vanskelig å se at Andrea er blind. Fordi hun har litt syn igjen, kan hun fortsatt bevege øynene. Foto: Ingvild Gjerdsjo

– Jeg ser cirka to prosent, så jeg er 98 prosent blind. Jeg ser litt konturer og skygger og av og til litt farger, men det er ikke så mye, sier Olvin.

Sykdommen hun har er veldig sjelden, og det er derfor vanskelig å vite om hun vil miste det lille synet hun har igjen.

ORTIS: Han vet det kanskje ikke selv, men på TikTok har Ortis stjernestaus. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Førerhund med spesielt talent

Mange blir både overrasket og imponert når de ser videoene til Olvin. Spesielt videoene av førerhunden Ortis har fått mange på TikTok til å måpe.

GRØNN MANN: Det er Ortis som trykker på knappen for å få grønn mann. Foto: Ingvild Gjerdsjø

I tillegg til å frakte Olvin trygt gjennom Oslos gater har den lydige hunden et stort talent for å lære seg matvarer.

Mellom fulle hyller kan Ortis vise vei til rundt 250 matvarer. Han kan til og med forskjellen på gule, røde og grønne epler.

EPLER: Ortis kan skille mellom røde, gule og grønne epler. Foto: Ingvild Gjerdsjø Les mer MEL: Han kom også skille mellom fint og grovt mel. Foto: Ingvild Gjerdsjo Les mer BETALING: Ortis har vist vei til betalingsautomaten, og virker litt skuffet over at handleturen allerede er over. Foto: Ingvild Gjerdsjo Les mer

– Han lærer ting veldig fort, sier Olvin.

Førerhunden er en enorm hjelp for 25-åringen og gjør det mulig for henne å leve et relativt normalt liv.

– Man snakker om venner og bestevenner og han er mer enn det. Jeg er fysisk avhengig av han. Uten Ortis som hjelpemiddel hadde jeg ikke kommet meg rundt.

Av og til går det galt

Det er beinhard trening, repetering og tålmodighet som har gjort det mulig for Olvin å leve et helt vanlig liv som blind.

Noen ganger går det likevel ikke helt etter planen. Andrea har mer enn en gang kommet hjem fra butikken med sviskeyoghurt istedenfor skogsbær.

Flere ganger har hun innsett at kameraet var vendt feil vei etter å ha filmet og jobbet med en video i flere timer.

Det er likevel aldri et alternativ å gi opp. Olvin vil vise at man kan få til det man vil, selv som blind.

FORBILDE: Andrea vil gjerne være et forbilde for andre unge blinde. Foto: Ingvild Gjerdsjø

– Hvis jeg kan hjelpe den ene blinde eller svaksynte jenta som sitter et eller annet sted i Norge, så er det verdt det. For jeg følte at når jeg var på den alderen, hadde jeg ingen jeg kunne relatere meg til, sier Olvin.

Det er likevel to ting Olvin har innsett at hun ikke får til. Da hun jobbet i foreldrenes urtehage, hadde hun lyst til å prøve både motorsag og øks, men da satte moren ned foten.

– Jeg har lyst til å vise folk at det ikke er skummelt å være blind. Det går egentlig veldig fint. Du må bare gjøre ting litt annerledes, sier Olvin.