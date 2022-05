Kan få fødselsalarm under cupfinalen

Lørdag skal Endre Langaas skal spille sin syvende cupfinale av de åtte siden 2014, men det er på en betingelse: At fødselen til samboeren ikke er i gang.

– Hvis vi får en telefon enten før, under eller rett etter kampen, så må jeg bli frakta til Elverum så fort som mulig, sier Langaas til TV 2 dagen før cupfinalen.

Linjespilleren, som skal bli tobarnsfar hvert øyeblikk, og samboeren har lagt en plan dersom det skulle skje: Får Langaas' foreldre på tribunen og støtteapparatet i Elverum en telefon, blir linjespilleren kjørt til sykehuset.

– Plutselig blir det time out og jeg blir sendt hjem. Vi får se.

– Time will show. Det er ikke mye jeg får gjort. Jeg er der jeg bør være, så får vi se om det blir på sykehuset eller på Jordal. Det beste hadde vært å få med seg begge deler, forteller 30-åringen.

Langaas var ikke med da Elverum spilte andre semifinale i sluttspillet tidligere i uken mot Nærbø. Da hadde reiseveien blitt for lang dersom det skulle skje noe på hjemmefronten.

– Klarer du å komme helt i kampmodus med alt som skjer rundt?

– Når det er cupfinale og ØIF Arendal, så er det litt lettere å fokusere enn hvis det hadde vært en normal seriekamp. Jeg tror ikke det skal bli noe problem å slå på den bryteren, slår han fast.

For forrige gang Langaas møtte ØIF i en cupfinale var i 2014. Da spilte linjespilleren for Bodø og deltok i sin første NM-finale. Kampen var en thriller uten like - Langaas og Bodø tapte 22-23.

– Det var et sinnsykt bittert tap. Jeg husker det godt fortsatt. Vi gikk ut av kampen med følelsen av at vi burde vunnet. Jeg skal ikke gå ut med den samme følelsen på lørdag hvert fall, slår han fast.

EM: Endre Langaas ble kalt inn i landslagstroppen under EM i januar og fikk sin mesterskapsdebut. Foto: Annika Byrde / NTB

Og med seier i NM-finalen er Elverum et steg nærmere sitt store mål for sesongen: ta trippelen. De har allerede fått seriegullet og leder 2-0 i semifinalen i sluttspillet.

– Det er en lang vei å gå. Det skal vinnes et sluttspill og cupfinale. Vi har satt oss i en god posisjon til å ta de tre titlene, men vi må vinne cupfinalen først, sier 30-åringen og legger til:

– ØIF har hatt en god stigning hele sesongen. De var ikke så gode i starten, har slitt litt med skader og småting, men i det siste har de vært veldig gode i kvart- og semifinale i sluttspillet. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp for oss.