Kvinne ble filmet i dusjen: – Nulltolleranse

– Forsvarsstaben har satt i gang en gjennomgang av Forsvarets rutiner for å bli bedre til å håndtere slike saker. Dette arbeidet har høy prioritet. Vi ser også nøye på vår praksis for hvilken konsekvens det skal ha når noen utsetter andre for seksuell trakassering. Når vi går inn i slike saker, skal intensjonen være at utfallet tydelig skal reflektere vår nulltoleranse, sier viseadmiral Elisabeth Natvig, sjef for Forsvarsstaben, i en melding til Forsvarets Forum.

VG skrev søndag om den 25 år gamle soldaten Julie Sandanger, som sto fram og fortalte hvordan hun ble snikfilmet i dusjen av sin nærmeste sjef. Til sammen ble det avslørt 38 videoer på sersjantens mobiltelefon, og sersjanten ble dømt for forholdet. Likevel fikk han beholde graden og jobber fortsatt i forsvaret.

Hendelsen fikk Militært kvinnelig nettverk til å skrive et opprop, der de ba «Forsvarsdepartementet se til at Forsvaret etterlever nulltoleransen mot seksuell trakassering og gjør ord til handling».

– Julie Sandanger viser stort mot ved å stå fram med sin historie. Det står det respekt av. At Militært kvinnelig nettverk kritiserer vår håndtering av seksuell trakassering er berettiget. I Forsvaret er det nulltoleranse for alle former for seksuell trakassering og mobbing. Denne saken viser at vi ikke har noen grunn til å være fornøyde, skriver Natvig.

(©NTB)