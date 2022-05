Thomas Myhre vil gjenreise moderklubben: – På tide å komme hjem og bidra

Seks kamper - seks seire!

I øyeblikket er Thomas Myhre (48) suksesstrener i Moss Fotballklubb. Klubben han forlot for 30 år siden. Keeperen som har vært innom en rekke utenlandske klubber, som Everton, Sunderland, Glasgow Rangers og Besiktas. Myhre spilte 56 landskamper for Norge.

– På tide å komme hjem og bidra til at Moss kommer tilbake på fotballkartet. Men vi er realistiske og vet at det kan være en jækla lang vei å gå. Vi har fått en god start på sesongen. Det betyr at stemningen i byen er positiv, men samtidig er folk i Moss frustrert over flere år med få positive opplevelser med fotballaget. Og det forstår jeg. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Sjef for Moss Fotballklubb på Melløs, Thomas Myhre. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Stolt klubbhistorie

– Og Moss er jo en klubb med en stolt historie, cupmester i 1983 og seriemester fire år etter, i 1987 med Nils Arne Eggen som trener?

– Ja, og ordet samhandling, som Eggen brukte mye i sin trenergjerning, gjelder også her: Det nytter ikke å gjøre noe alene. Vi er avhengige av hverandre. Vi skal selvfølgelig ta vare på denne unike klubbhistorien, men samtidig skal vi skape vår egen historie, understreker Myhre.

I øyeblikket leder Moss 2. divisjon, avdeling 1, altså nivå tre.

Den nye historien

En av spillerne på det unge laget til Moss er Noah Alexandersson fra Göteborg. Pappa Niclas med 109 landskamper for Sverige spilte sammen med Thomas Myhre i Everton.

– Jeg følte at det som skjer i Moss nå passet for min utvikling som fotballspiller. Jeg tror Thomas har noe på gang, og her får jeg mye spilletid. Det er viktig for meg, forklarer Noah, som har a-lagskamper for IFK Göteborg.

Mål fra 100 000 meter!

Apropos klubbhistorie: Noah Alexandersson har allerede bidratt med et kapittel i den moderne klubbhistorien til Moss fotballklubb. Mot Øygarden scoret han fra cirka 80 meter. Se målet her:

– En scoring fra 100 000 meter!

– Jeg var egentlig skikkelig "gåen" i beina, det var helt på slutten av kampen. motstanderen sendte opp keeperen i vår 16-meter. Plutselig fikk jeg ballen i beina. Jeg visste jo at keeperen ikke var på plass og klinket til. Liksom litt på måfå, se hva som skjer. Jeg kjente at jeg fikk bra treff og med litt hjelp av vinden gikk ballen i mål. Herlig følelse.

Noah Alexandersson, Moss Fotballklubb. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Den lokale tv-kommentator beskrev det en scoring fra 100 000 meter! Eksperter påstår at det ikke var riktig så langt, men fra cirka 80 meter.

– Hvor mange forsøk må du ha for å klare det igjen?

– Jeg kommer nok aldri til å klare det igjen. Men jeg har gjort det én gang i karrieren.