Stortinget vil gripe inn mot dagligvarekjedenes markedsmakt

Flertallet består av opposisjonspartiene, inkludert SV. Partiene er enige om å pålegge de tre store dagligvarekjedene Coop, Rema og Norgesgruppen å gi en saklig begrunnelse for prisforskjeller.

Næringskommiteen på Stortinget har frist til 19. mai med å av gi innstilling på tre ulike representantforslag om å begrense mataveekjedenes markedsmakt. Men det er allerede etablert flertal for blant annet følgende:

«Dersom leverandører med vesentlig markedsmakt skal tilby dagligvarekjeder og grossister ulike innkjøpsbetingelser, skal leverandøren kunne begrunne ulikheten saklig».

Partiene ber samtidig regjeringen vurdere å senke terskelen for når aktører i dagligvaremarkedet anses som dominerende.

«Stortinget ber regjeringen utrede ytterligere konkurransefremmende tiltak og fremme forslag som kan hindre dominerende markedsaktører i dagligvarebransjen i å misbruke sin markedsmakt til å svekke konkurransen og stå i veien for nye innovative aktører. Det er viktig at tiltakene som vurderes bidrar til økt konkurranse, mer mangfold, lavere priser til forbrukerne og at det blir enklere for nye aktører å etablere seg i dagligvaremarkedet», heter det i forslaget flertallspartiene nå skal være enige om.

Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget innen utgangen av 2022 med resultatene av høringen, og forslag til videre oppfølging.