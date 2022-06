Ukjent rapport kan gi nye svar om hva som skjedde den fatale brannatten

Den mye omtalte mordbrannen i en gammel bygård i Urtegata i Oslo brøt ut 13. desember 2008. Seks mennesker døde og 15 ble skadet i brannen.

Politiet konkluderte med at brannen var påsatt, men ingen ble dømt i saken.

Nå kan en rapport, som ifølge en ny dokumentarserie ble skrevet av Oslo brannvesen etter brannen, gi beboere og etterlatte svar på hva som skjedde den fatale natten.

– Jeg mener at denne katastrofen kunne vært hindret med enkle grep. Det er så vidt jeg vet ukjent for de pårørende, sier Jo Tangedal, som jobber med forebygging i Oslo brann og redningsetat.

Alle funnene til brannvesenet kommer frem i den nye dokumentarserien «Mordbrannen» på TV 2.

– Branndører sto åpne

Blant det som fremkommer i rapporten, er ifølge dokumentarserien at branndørene i bygården i Urtegata sto åpne under brannatten.

– I en bygård har vi en «branncelleinndeling», og i hver celle i bygget skal brannen kunne holde seg i en halvtime til en time, etter hvilke krav som er stilt, sier Tangedal.

Brannen i Urtegata startet ifølge politiet i trappeoppgangen og utviklet seg oppover etasjene. Fire dører skulle hindre brannens vei fra trapperommet inn i korridorene, men det gjorde de ikke, kommer det frem i serien.

– Alle dørene fra hovedtrappen der brannen var påtent, sto åpne, forteller Bjørn Arnesen, som er pensjonert brannmester og var på vakt under brannatten i 2008.

AVVIK: Jo Tangedal, som jobber med forebygging i Oslo brann og redningsetat, mener rapporten deres innholder viktige funn. Foto: Novemberfilm

Brannvesenet opplyser også at brannalarmen i bygget gikk svært ofte, og flere beboere forteller i serien at de av vane sluttet å reagere på den.

– Hvis folk hadde reagert på brannalarmanlegget og dørene hadde stått igjen, tror jeg alle hadde overlevd, sier Tangedal.

– Hadde blitt gjort en sjekk

Bygården i Urtegata tilhører Olav Thon Gruppen. Deres advokat John Christian Elden forteller at hele brannvarslingsanlegget ble skiftet ut i 2007.

– Samtidig er det et problem at det ikke er mye en gårdeier kan gjøre for å hindre en falsk alarm, da må man jo hindre at folk kan bruke alarmene, og det vil jo være helt kontraproduktivt, sier Elden.

Han mener at man er helt avhengig av at folk ikke starter falske alarmer.

– Men det er også vanskelig å gjøre noen tiltak for å begrense det, sier Elden i dokumentarserien.

THON GRUPPEN: Advokat John Christian Elden uttaler seg på vegne av Olav Thon Gruppen i dokumentarserien Mordbrannen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool

Elden forteller også at det hadde blitt gjort en sikkerhetssjekk kvelden før brannen fant sted.

– Da hadde vaktmesteren vært der, krysset av på skjemaene sine, pumpene var sjekket, dørene var igjen, og det var ikke funnet at det sto noe brennbart materiale i veien for noen av nødutgangene. Så rutinene ble fulgt opp, sier Elden.

Dette er derimot i strid med et referat fra Thon Gruppen som TV 2s dokumentarserie hevder å ha fått tilgang til. Der kommer det frem at vaktmesteren dagen før brannen var i Urtegata der han utbedret inngangsdøren og ordnet heisen som sto.

Etter dette ble han kalt ut på et annet oppdrag og fikk ikke gått sikkerhetsrunden denne dagen, ifølge serien.

– Viser hva som sviktet

Brannvesenet lagde en rapport i etterkant av brannen.

– Rapporten vår mener vi er svært viktig, for den påpeker jo hva som sviktet i Urtegata, som vi ønsker at allmennheten skal kjenne til, ikke minst de pårørende, sier Jo Tangedal, som jobber med forebygging i Oslo brann og redningsetat.

Men rapporten har aldri vært offentliggjort.

– Vi har ikke fått lov til å formidle til noen det vi har avdekket i Urtegata, mener Tangedal.

Oslo brannvesen har nå valgt å gå ut med rapporten fra Urtegata.

– Det har veldig stor verdi for oss i det forebyggende arbeidet å få synliggjort de funnene vi gjør, slik at man ved enkle grep kan hindre branner på samme måten, sier Tangedal.

Ble sikkerhetsjekket fire måneder før brannen

Tangedal forteller at brannvesenet gjorde en sikkerhetssjekk på bygget i august 2008, fire måneder før brannen. Brannvesenet fant flere avvik, og sendte disse i en kontrollrapport til Thon Gruppen.

– Utfra brannen i Urtegata, kan det se ut som at det skjedde svært lite, sier Tangedal.

Elden bekrefter at det hadde blitt funnet avvik og anbefalinger til endringer i Urtegata, og at Thon Gruppen mottok rapporten med tiltak.

– De endringene ble gjennomført i god tid før brannen. Noen av tiltakene som ble anbefalt var blant annet ombygging av dører, og å sørge for at beboerne ikke skulle sette søppel eller ting i veien for nødutgangene, forteller Elden.

Han mener at disse tiltakene ble fulgt opp av Thon Gruppen.

I 2011 siktet politiet Thon Gruppen for mangelfull brannsikring i bygården. Saken ble henlagt to år senere.

Dokumentarserien hevder at de har bedt både politiet og statsadvokaten om svar for å forstå hvorfor saken mot Thon Gruppen ble henlagt etter siktelsen i 2008. De har fått avslag fra begge.

En uke etter brannen, som førte til at fire menn og to kvinner mistet livet, bekreftet Oslo-politiet at brannen ble påsatt. Fjorten år etter katastrofen er ingen dømt i saken.

Dokumentarserien Mordbrannen kan du se på TV 2 og TV 2 Play.