Frykter klamydiabølge: – Dårligst i Norden på å bruke kondom

Over hele landet er russen godt over halvveis i årets russefeiring. For mange er denne perioden forbundet med fest, alkohol og sex.

Men ifølge en fersk undersøkelse fra Respons Analyse gjennomført for nettapoteket Farmasiet, er det mange russ som slurver med beskyttelsen dersom de har ubeskyttet sex.

BRUKER ANNEN PREVANSJON: Russen forteller at det er fort gjort å glemme kondom når man har drukket alkohol og bruker annen prevensjon. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

I undersøkelsen svarer hele 27 prosent at de ikke har med seg kondom, selv om de vet de kommer til å ha sex.

Halvparten svarer at de aldri har med seg kondomer, mens 19 prosent svarer at de ofte glemmer prevensjon når de er beruset.

– Gidder ikke

Visepresident for russen ved Bergen Katedralskole, Synne Pedersen Drægni, forteller at de fleste er mer bekymret for å bli gravide fremfor å bli smittet av kjønnssykdommer.

– Mange tenker nok at de bare kan teste seg etterpå. At man kan gjøre litt det man vil og ta konsekvensene av det senere, sier Drægni til TV 2.

RUSS: (fv) Synne Pedersen Drægni, Nora Elise Olsen, Martin Downing (bak), Elise Johnsrud Høyland, Sindre Øyro og Elisa Stadheim Fjeldstad. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Når man går på en annen type prevensjon tror jeg mange ikke gidder å tenke på kondomer i tillegg. Det er både lett og viktig å teste seg i etterkant, og det har jeg inntrykk av at mange gjør, sier Drægni.

TV 2 møtte russegjengen i Bergen fredag. De understreket at det bare er å gå til helsesøster om man skal teste seg, og at russestyret passer på å dele ut kondomer.

– Når vi er ute i regi av russestyret er det en i styret som har med seg kondomer, men etter man har drukket så tenker man ikke så mye på å bruke dem, spesielt om man går på en annen type prevensjon, seier Elise Johnsrud Høyland.

Høyland forteller videre at hun ikke hadde stolt på at en eventuell partner med ansvaret om å ha med seg kondom.

SEX: Russegjengen forteller at det er mye snakk om sex i russetiden. Selv synes de det er viktig å teste seg for kjønnssykdommer når man bytter partner. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Fordi mange jenter går på en annen type prevensjon så er det lett å tenke at det er guttenes ansvar å ta med kondom. Selv ville jeg ikke stolt på at en man blir med eller tar med seg hjem tar ansvar. For min egen del ville jeg passet på dette selv, sier Høyland.

– Har dekket behovet

På Sex og Samfunn sine lokaler på Grünerløkka i Oslo har de hatt et jevnt tilsig av russ de siste ukene som ønsker å teste seg eller hente ut kondomer.

Til tross for dette, skiller Norge seg ut i negativ retning når det kommer til bruk av prevensjon.

– Norge er dårligst i Norden på å bruke kondom, sier sykepleier og avdelingsleder for kliniske tjenester ved Sex og Samfunn, Stine Solli til TV 2.

Hun viser til at det kan være flere grunner til dette.

UTFORDRING: Sykepleier og Avdelingsleder ved Sex og Samfunn på Grünerløkka, Stine Solli, forteller at en av utfordringene med Klamydia er at man ikke nødvendigvis får symptomer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– I de landene hvor de bruker kondom i større grad, er det hovedsakelig for å beskytte seg mot graviditet og ikke nødvendigvis seksuelt overførbare infeksjoner. I Norge har vi god tilgang på annen prevensjon som har bedre beskyttelse mot graviditet, så man har ofte dekket det behovet ved å eksempelvis bruke p-stav, p-piller eller spiral, sier Solli.

– Økt eierskap til egen sæd

Per Arthur Andersen jobber som helsesykepleier, og er leder på helsestasjonen for gutter i Oslo. Hans inntrykk er at norsk ungdom er ansvarsfulle.

VÆR RAUS: Helsesykepleier Per Arthur Andersen mener vi må være rause med ungdommen, og ikke kjefte på grunn av manglende kondombruk. Foto: Privat

– Kondombruken kan alltids bli bedre. Men forventer vi at ungdom som har vært innesperret i to år skal oppføre seg akkurat sånn som vi ville gjort? Jeg vet ikke om jeg ville vært like flink om jeg hadde vært i samme situasjon, sier Andersen til TV 2.

Helsesykepleieren sier at de jobber med å øke motivasjonen hos guttene når det kommer til bruk av prevensjon.

– Vi prøver å få de til å forstå viktigheten av å bruke kondom gjennom å øke eierskapet til egen sæd. Konsekvensen av å gjøre noen gravide, er større enn å få klamydia, sier han.

Solli i Sex og Samfunn er tydelig på at det å spørre om noen bruker kondom, ikke skal være flaut.

– Det å bruke kondom og ta initiativ til å bruke kondom, er et ansvarlig, fint og omtenksomt valg. Man skal ikke være redd for å ta opp dette når man skal ha et «one night stand». De fleste setter bare pris på det, sier Solli.

– Usannsynlig med klamydia

Klamydia er den vanligste kjønnssykdommen blant unge i Norge. Til tross for dette er det få som frykter å bli smittet, ifølge undersøkelsen Respons Analyse har gjort.

– Noen tenker at det er usannsynlig med klamydia, og andre tenker at de kan se det på trynefaktoren om de har klamydia eller ikke, men det stemmer ikke i det hele tatt, sier Solli i Sex og Samfunn.

Utfordringen med nettopp klamydia er at man ikke nødvendigvis får symptomer. Derfor er Solli sin klare oppfordring at alle bør teste seg dersom man har hatt ubeskyttet sex med ny partner.

– Det er ikke nødvendigvis farlig å ha klamydia lenge, og det er ikke farligere jo lengre du har det. Men i noen tilfeller, kan man få en videre infeksjon som utvikler seg og blir til en bekkeninfeksjon. Dette kan igjen påvirke fruktbarheten, sier sykepleieren.

Helsesykepleier Andersen mener vi er nødt til å være litt rause med ungdommen.

– Vi kan alltids ønske at de tar mer ansvar, men kjære vene – hvor mye ansvar tok vi? Ungdom må også få lov til å være ungdom og gjennom det lære hvordan bli voksen, sier han.