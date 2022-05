For tungt lastede biler er en gjenganger når Statens vegvesen har kontroller langs veiene våre. Ikke sjelden er det snakk om varebiler, som blir avslørt når de ruller inn på vekten.

Denne uken har Vegvesenets folk hatt kontroll på Varpet kontrollstasjon ved riksvei 4 i Lunner. Og derfra kommer det en ganske spesiell overvekt-historie:

– En varebil fra Litauen ble veid til 5.000 kilo. Lovlig for denne bilen er 3.500 kilo. Fører fikk 3.000 kroner i gebyr og måtte laste om til lovlig vekt før videre kjøring, skriver Bjørn Uno Rogneby i Vegvesenet i sin rapport.

Oppgjør med politiet

Så langt en ganske alminnelig hendelse. Men så skjedde det noe mer uvanlig:

– Da kontrollen var over, valgte fører å kjøre videre med samme overlast. Han ble innhentet og tatt med tilbake til kontrollplass og gitt nytt gebyr på 3000 kroner. Nå ble også bilen avskiltet og fører anmeldt, opplyser Rogneby.

Dermed klarte altså føreren å doble gebyret – og skaffe seg selv adskillig større problemer enn nødvendig. Nå kan han vente seg et oppgjør med politiet i tillegg.

Den svensk-registrerte hengeren hadde ikke vært inne til kontroll innen fristen. Dermed var det ingen bønn – den må transporteres til Sverige for kontroll. Foto: Statens vegvesen.

Må fraktes til Sverige

I samme kontroll ble for øvrig også ett norsk vogntog stoppet. Her var hengeren 3.000 kilo for tung. Det resulterte i et vektgebyr på 11.000 kroner til eier av bilen.

Føreren kjørte også under sjåførkort i fartsskriveren og ble anmeldt for dette.

Én svenskregistrert henger hadde ikke vært på periodisk kontroll. Her ble det bruksforbud og hengeren må transporteres til Sverige for kontroll.

