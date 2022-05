Meghan Markle refses i sosiale medier

Tidligere denne uken kunngjorde hertuginne Meghan Markle (40) at organisasjonen Archewell skal samarbeide med The Marshall Plan for Moms. Gjennom samarbeidet ønsker de å få på plass løsninger som kan tilby mødre i næringslivet et bedre tilbud for barnepass, melder magasinet People.

Hertuginnen brukte også anledningen til å hylle mødre i arbeid, og uttalelsene hennes har nå skapt sterke reaksjoner i sosiale medier.

MOR: Hertuginne Meghan Markle og prins Harry har to barn sammen, sønnen Archie (3) og datteren Lilibet (10 mnd). Foto: Frank Augstein

Et sterkt behov i næringslivet

I uttalelsen sa hertuginnen at mødre i arbeidslivet har tatt på seg ekstra mye ansvar som følge av pandemien.

– Mange familier, og spesielt arbeidende mødre, blir bedt om å ta på seg mye. Dette har blitt forsterket av pandemien med økt omsorgsansvar, stigende priser og økonomisk usikkerhet. Som det har blitt sagt mange ganger, så krever det en landsby for å oppdra et barn, sa Meghan i uttalelsen.

– I dag sender vi en beskjed om at barnepass ikke bare er et behov i samfunnet, men også et behov i næringslivet. Å skape mer arbeidskraft starter med å møte behovene til familier, sa hun videre.

Kritiseres i sosiale medier

I sosiale medier er det nå flere som har reagerer på uttalelsene til hertuginnen, fordi de mener hun ikke har erfaring med å være en arbeidende mor.

– Ekte arbeidene mødre har jobber, vasker huset, handler inn, vasker og stryker klær. De har ikke barnepiker eller assistenter, designerklær, smykker eller millioner i banken, er det en som skriver på Twitter.

Completely agree! Real working mums have jobs, clean the house, do the shopping, wash/iron clothes, don’t have nannies, servants, designer clothes and jewellery nor millions in the bank, hence the phrase ‘real working mums’! — Gemma Lambert (@GemmaLa13585145) May 13, 2022

– Nok en trend å hoppe på for den uvitende millionæren og hennes bortskjemte prins. Seriøst, få en jobb istedenfor å stjele skattepenger, er det en annen som skriver.

Another bandwagon for the out of touch millionaire ex royal and her spoilt prince.seriosly get a job.a real job.insteaf of stealing tax money

Meghan Markle savaged after paying tribute to working mothers https://t.co/nCq7lTXXA2 — Andreas (@Andreas72133585) May 13, 2022

Til tross for at kritikken hagler, mottar også hertuginnen støtte for arbeidet hun nå har satt i gang.

– Det er for tiden ingen nasjonal standard for betalt foreldrepermisjon i USA, det er et manglende behov for barnepass som tvinger kvinner ut av arbeidslivet. Meghan Markle bruker den store plattformen sin til å gjøre en forskjell og folk er sure? Kom dere over det, er det en som skriver.

Let me get this straight:



There is currently no national paid-parental leave standard in the U.S & there is a child care care criss forcing women out of the workplace.



Meghan Markle uses her VERY large platform to make a push for change... and ppl are mad?



Get over it. pic.twitter.com/W9oBoOBH22 — Elizabeth Di Filippo (@mselizabethr) May 12, 2022

The Marshall Plan for Moms arbeider for å hjelpe mødre i arbeid med å sjonglere karriere og foreldrerollen.

Hertuginne Meghan Markle og prins Harry har to barn sammen, sønnen Archie (3) og datteren Lilibet (10 mnd).